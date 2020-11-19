"Вкусвилл" увеличил уставный капитал в девять раз

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" увеличил уставный капитал почти в девять раз, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Уставный капитал ООО "Вкусвилл" вырос со 114 037 рублей до 1 млн рублей. Изменение произошло 18 ноября. Распределение долей между владельцами компании осталось прежним: 86,05% у ООО "Проект Избенка", 1,79% у основателя "Вкусвилла" Андрея Кривенко, 12,16% у кипрской Moestino Investments Limited (структура Baring Vostok).

В отчетности ООО "Вкусвилл" сообщалось, что Кривенко владеет около 87% компании (85,19% долей косвенно).

"Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров в РФ. Компания появилась в 2012 году, когда основатель сети магазинов молочной продукции "Избенка" Кривенко решил расширить формат - как ассортимент, так и площади. В новых магазинах, которые позиционировались как "супермаркеты натуральных продуктов", стали продаваться продукты немолочных категорий. С 2014 года Кривенко сконцентрировался на развитии "Вкусвилла".

На конец 2019 года сеть ритейлера объединяла более 1,2 тыс. магазинов. Выручка ООО "Вкусвилл" по РСБУ в 2019 году увеличилась на 51,1%, до 82,519 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 2,6 раза, до 2,995 млрд рублей.