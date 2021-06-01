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"Вкусвилл" завершил преобразование в АО

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Операционная компания сети магазинов "Вкусвилл" завершила преобразование из ООО в акционерное общество (АО), свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Кроме того, уставный капитал компании вырос в 200 раз - до 200 млн рублей с 1 млн рублей.

В ноябре "Вкусвилл" увеличил уставный капитал почти в девять раз (до 1 млн рублей с 114,037 тыс. рублей).

"Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров в РФ. Компания появилась в 2012 году, когда основатель сети магазинов молочной продукции "Избенка" Андрей Кривенко решил расширить формат - как ассортимент, так и площади. В новых магазинах, которые позиционировались как "супермаркеты натуральных продуктов", стали продаваться продукты немолочных категорий. С 2014 года Кривенко сконцентрировался на развитии "Вкусвилла".

По итогам 2020 года выручка ритейлера по РСБУ выросла увеличилась на 38,2%, до 114,008 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 38,8% - до 1,834 млрд рублей с 2,995 млрд рублей в 2019 году, сообщалось в отчетности "Вкусвилла".

Около 87% в компании принадлежат ее основателю Андрею Кривенко, 12,2% у кипрской Moestino Investments Limited (структура Baring Vostok).

Владельцы "Вкусвилла" ранее заявляли, что рассматривали IPO как один из возможных сценариев развития компании.

Вкусвилл

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