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Стройматериалы в РФ в мае подорожали на 5%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Цены на стройматериалы в РФ в мае по сравнению с апрелем 2021 года подскочили на 4,99%, с начала года рост составил 12,07%.

По сравнению с маем 2020 года стройматериалы подорожали на 16,44%, сообщила в понедельник Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как отмечается в материалах статистического ведомства, в мае (по сравнению с предыдущим месяцем), в частности, увеличились цены на древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты (на 16,1%), обрезные доски и металлочерепицу (на 10,2%), еврошифер (на 5,8%).

Рост цен на стройматериалы в мае в разы превысил инфляцию, которая составила 0,74% к апрелю текущего года и 6,02% в годовом выражении.

Сдерживание роста цен на стройматериалы, прежде всего на металлоконструкции, находится в фокусе внимания правительства с конца прошлого года, и стало поводом для дискуссии об изменении налогообложения для металлургов и создания системы скидок по социальным и инфраструктурным стройкам, а также гособоронзаказу.

Профильный вице-премьер Марат Хуснуллин в мае называл удорожание стройматериалов в числе основных причин роста цен на жилье, наряду с остановкой строек в период пандемии, нарушением поставок стройматериалов, ростом инфляции, нехваткой трудовых ресурсов и запуском льготной ипотеки.

Наблюдавшееся на фоне роста мировых цен повышение стоимости на металлопродукцию привело к увеличению цен и на другие строительные материалы (в частности, фанеру и теплоизоляционные материалы), а также к росту себестоимости строительства многоквартирных домов на 3-7%, заявлял в апреле президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Росстат

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