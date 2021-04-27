В правительстве обсудили с металлургами рост цен

В долгосрочной перспективе обсуждалась возможность ввести демпфер на железорудное сырье

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские чиновники и металлурги на встрече в правительстве обсудили ситуацию с ценами на рынке и возможные меры по их сдерживанию; экстренных шагов на повестке сейчас нет, рассказали "Интерфаксу" источники, знакомые с итогами прошедшего во вторник совещания.

Совещание провел первый вице-премьер Андрей Белоусов, также в нем участвовал зампред правительства, куратор промышленности Юрий Борисов.

По итогам встречи правительство поручило Минпромторгу и Минстрою продолжить проработку мер, направленных на сдерживание роста цен на металлопрокат и ограничение ценовых колебаний на стальном рынке, сказал один из источников агентства. Среди возможных мер регулирования на перспективу обсуждалась опция демпфера на железорудное сырье (ЖРС) - по аналогии с механизмом, введенным в отношении нефтепродуктов и зерна.

Металлургическую отрасль на совещании представляли, в частности, бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, гендиректор "Магнитогорского металлургического комбината" Павел Шиляев, президент НЛМК Григорий Федоришин, гендиректор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев, рассказал один из собеседников агентства.

"Как долгосрочная мера обсуждался механизм, аналогичный тому, который (применен - ИФ) в нефтяной и зерновой отраслях", - сказал источник. Другой собеседник агентства уточнил, что речь идет о демпфере именно на ЖРС, а не металлопродукцию.

"Было озвучено, что стальной прокат - это не зерно, посложнее, много различных спецификаций. Поэтому прозвучало в качестве одного из предложений возможность рассмотрения железорудного демпфера", - сказал собеседник агентства.

Белоусов, комментируя ситуацию на рынке стали в РФ, высказался против каких-либо "экстренных мер", в том числе и введения экспортных пошлин на сталь, отмечает источник "Интерфакса". При этом он дал понять, что оснований для быстрого роста цен на внутреннем рынке не видит, так как себестоимость у российских сталепроизводителей не увеличилась. В краткосрочной перспективе металлурги договорились с правительством использовать те механизмы, которые уже обсуждались ранее - спецусловия для госстроек, длинные контракты, в долгосрочной - проработать механизмы, которые защитят от резких ценовых колебаний, сказал собеседник "Интерфакса".

Представители Белоусова и Борисова не стали комментировать итоги совещания.

В начале апреля у Белоусова прошло совещание с участием представителей заинтересованных ведомств, на котором обсуждалась ситуация с ценообразованием, в том числе на рынке металлопроката. По его итогам министерствам было дано поручение представить предложения по мерам реагирования на рост цен, в отношении металлопродукции поручение было дано Минпромторгу и Минстрою (протокол совещания есть в распоряжении "Интерфакса").

В минувшую пятницу несколько источников в металлургической отрасли рассказали "Интерфаксу", что Минпромторг и Минстрой разработали предложения, направленные на сдерживание роста цен на сталь в России, среди которых временное ограничение или запрет экспорта металлов, повышение пошлины на вывоз лома, ограничение сделок по цене ниже рыночной только для бюджетных объектов, отмена возврата части НДС экспортерам металлопродукции низкого передела (ЖРС, заготовки, арматуры) и лома. Обсуждалось также создание стабилизационного фонда железорудного сырья и арматуры, системы биржевых торгов металлом и сырьем, вопрос контроля за ценообразованием металлопроизводителей со стороны ФАС.

Минпромторг заявил на прошлой неделе, что прорабатывает возможные сценарии развития ситуации на рынке металлопродукции, но никаких решений по жесткому нерыночному регулированию цен на металлопродукцию на сегодняшний день не предлагает.

В ведомстве в ответ на запрос, связанный с обсуждаемыми мерами по сдерживанию цен на сталь, "Интерфаксу" заявили, что "со стороны экспертного сообщества поступают разные предложения, они анализируются, обсуждаются, но решений по перечисленным выше предложениям пока никаких не планируется".

На рост цен на металлопрокат еще в конце прошлого года пожаловались российские застройщики, позднее их поддержали энергокомпании.

Основным источником сырья для выпуска строительной арматуры является лом, на экспорт которого с конца января была повышена пошлина. Ситуацию с ценами на лом в России усугубило принятое в прошлом году решение Казахстана ограничить его вывоз железнодорожным транспортом. Проблема с возобновлением поставок обсуждалась на уровне межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), России и Казахстану было предложено решить вопрос в двустороннем порядке. В итоге поступление казахстанского лома началось только в марте и в небольшом объеме (60 тысяч тонн за март, по данным Евразийской экономической комиссии).

Еще в конце прошлого года было принято решение о заключении девелоперами прямых контрактов со сталепроизводителями, в обход трейдеров, на поставки которых пришелся основной рост цен на арматуру (недавно ФАС даже возбудила дела против семи металлотрейдеров, обнаружив признаки картельного сговора). Ассоциация "Русская сталь" предложила также застройщикам разработать на базе Минстроя механизм консолидации данных для формирования заказов на металлопрокат для наиболее социально чувствительных проектов и конкретных регионов, а также работать с металлургами по принципу take-or-pay, предусматривающему план-график поставки продукции и определение цены металлопродукции на весь срок строительства объекта.