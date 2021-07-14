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Воробьев назвал "страшной" ситуацию, если при газификации подорожают стройматериалы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили вопросы газификации региона в ходе встречи в среду.

"Президентская программа "Социальная газификация" сейчас один из самых важных и крупных проектов для Подмосковья. По нему мы до конца 2022 года проведем газ к участкам 300 тысяч жителей. (...) Хочу рассказать о мерах, которые помогут нам выполнить программу быстрее, эффективнее и финансово стабильно, - сегодня обсудил их с вице-премьером Александром Новаком", - написал глава региона в своем аккаунте в инстаграме.

Он отметил, что подмосковные власти направили правительству ряд предложений, которые помогут снять избыточные административные барьеры: "это и сокращение сроков согласования, и переход на одностадийное проектирование".

По мнению главы региона, такие меры напрямую ускорят газификацию.

"Во-вторых, реконструкция газораспределительных станций, которым сейчас не хватает мощностей. Это "узкие места" – у станций есть ограничения, и новых потребителей так просто не подключить. Чтобы это изменить, мы обратились за помощью со стороны "Газпрома", - добавляет Воробьев.

Третьим пунктом, который позволит реализовать программу без сбоев, он назвал финансовую поддержку.

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"Президент на недавней прямой линии указывал на то, как сильно дорожают строительные материалы. Страшной станет ситуация, если в процессе закупки оборудование для жителей и материалы для строительства новых газовых сетей подорожают на 70-150% – тогда вырастет стоимость и всей программы. Поэтому для нас большой помощью будет стабилизация и индексация цен со стороны правительства", - отметил Воробьев.

Как сообщалось, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах бесплатную для населения подводку газа до границ домовладений, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, при подаче такой заявки.

В ходе "прямой линии" Путин отметил, что бесплатная и ускоренная догазификация в первую очередь распространяется на домовладения, а не на садовые товарищества, но допустил, что могут быть сделаны "дополнительные шаги и по другим направлениям".

Александр Новак Андрей Воробьев Московская область

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