Воробьев назвал "страшной" ситуацию, если при газификации подорожают стройматериалы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили вопросы газификации региона в ходе встречи в среду.

"Президентская программа "Социальная газификация" сейчас один из самых важных и крупных проектов для Подмосковья. По нему мы до конца 2022 года проведем газ к участкам 300 тысяч жителей. (...) Хочу рассказать о мерах, которые помогут нам выполнить программу быстрее, эффективнее и финансово стабильно, - сегодня обсудил их с вице-премьером Александром Новаком", - написал глава региона в своем аккаунте в инстаграме.

Он отметил, что подмосковные власти направили правительству ряд предложений, которые помогут снять избыточные административные барьеры: "это и сокращение сроков согласования, и переход на одностадийное проектирование".

По мнению главы региона, такие меры напрямую ускорят газификацию.

"Во-вторых, реконструкция газораспределительных станций, которым сейчас не хватает мощностей. Это "узкие места" – у станций есть ограничения, и новых потребителей так просто не подключить. Чтобы это изменить, мы обратились за помощью со стороны "Газпрома", - добавляет Воробьев.

Третьим пунктом, который позволит реализовать программу без сбоев, он назвал финансовую поддержку.

"Президент на недавней прямой линии указывал на то, как сильно дорожают строительные материалы. Страшной станет ситуация, если в процессе закупки оборудование для жителей и материалы для строительства новых газовых сетей подорожают на 70-150% – тогда вырастет стоимость и всей программы. Поэтому для нас большой помощью будет стабилизация и индексация цен со стороны правительства", - отметил Воробьев.

Как сообщалось, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах бесплатную для населения подводку газа до границ домовладений, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, при подаче такой заявки.

В ходе "прямой линии" Путин отметил, что бесплатная и ускоренная догазификация в первую очередь распространяется на домовладения, а не на садовые товарищества, но допустил, что могут быть сделаны "дополнительные шаги и по другим направлениям".