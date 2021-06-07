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Компании собрались обязать возмещать ущерб экологии из чистой прибыли

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс (НК), которые обязуют компании платить за возмещение ущерба экологии из чистой прибыли, в то время как сейчас они могут отнести эти расходы на затраты.

Поправки были представлены на заседании думского комитета по бюджету в понедельник, в ходе обсуждения ко второму чтению законопроекта (N1170972-7).

Согласно статье 270 НК, при определении базы по налогу на прибыль не учитываются расходы в виде пени, штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет. Во внесенных поправках предлагается уточнить, что при определении базы по налогу на прибыль не учитываются также расходы на платежи в целях возмещения ущерба, перечисляемые в бюджет.

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"Данная поправка направлена на исполнение поручение президента, в расходах не признаются платежи, перечисляемые в бюджет в целях возмещения ущерба", - пояснил в ходе заседания замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Очень важный момент, помните, мы с вами говорили по экологическим (платежам - ИФ), что хватит за счет бюджетов субъектов это делать, поэтому важнейшая поправка, которую правительство реализовало. Помните, Михаил Владимирович (Мишустин - ИФ) тогда согласился с нами", - сказал глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, заявлял, что компенсации за причиненный экологический ущерб должны выплачиваться компаниями из чистой прибыли.

"Такие затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы. Это уменьшает прибыль, а значит, и налоги в региональные бюджеты. И получается, что устранение ущерба идет по сути за счет простых граждан. Так быть не должно. Надо, чтобы ущерб оплачивался из чистой прибыли компаний", - говорил Мишустин.

Госдума

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