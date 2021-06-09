Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,7%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (растут металлы, нефть Brent превысила $72,5 за баррель), в то время как мировые фондовые площадки подают смешанные сигналы в ожидании свежей статистики по инфляции в США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4-0,7%, при этом продолжили снижение акции ПАО "Белуга групп" после проведения SPO по нижней границе ценового диапазона.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3820,59 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1668,26 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар просел до 72,14 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,9%), расписки Ozon (+0,9%), бумаги "Роснефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Акции ПАО "Белуга групп" подешевели до 2918 рублей (-3,6%).

Цена размещения в рамках SPO ПАО "Белуга групп" составила, как и ожидалось, 2800 руб. за акцию. Всего в рамках сделки продается 12,7% акций "Белуги", продающим акционером выступает ее "дочка" Tottenwell Limited, говорится в сообщении компании.

Также подешевели акции Polymetal (-0,6%), Московской биржи (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо позитивный: сырьевые контракты торгуются в "плюсе", включая нефть Brent выше $72 за баррель, в Азии динамика индексов смешанная. От российского рынка акций можно ожидать нейтральной или слабо позитивной динамики, а также дальнейшего укрепления рубля до уровня 72 руб./$1.

Укрепление рубля и ожидания более жесткой денежной политики ЦБ РФ оказывают давление на российский рынок акций. В случае повышения ставки до 6% годовых в ближайшие месяцы доходность рынка уже не будет казаться безальтернативной. Преобладание данного фактора становится более очевидным, если учесть рост котировок нефти Brent выше $72 за баррель. Поэтому новые рекорды на рынке акций могут оказаться уже не столь очевидными, а вероятность коррекции становится выше, считает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, на мировых рынках преобладают умеренно позитивные настроения. Китайский фондовый рынок чуть подрастает на фоне утренней статистики по КНР, согласно которой инфляционный фон в мае восстанавливается, рост индекса потребительских цен (ИПЦ) составил 1,3% г/г, максимум с сентября (против 0,9% в апреле).

Позитивно развивается ситуация на рынке нефти: котировки Brent находятся вблизи 2-летних максимумов в преддверии статистики по запасам нефти в США, которая позволит инвесторам оценить крепость спроса в стране на фоне начавшегося автомобильного сезона.

Инвесторы могут сохранить консервативный настрой в ожидании данных по инфляции в США, которые позволят участникам рынков скорректировать свои оценки дальнейших стимулирующих действий ФРС. К концу дня можно рассчитывать на улучшение настроений, чему могут способствовать позитивные данные по запасам нефти, дистиллятов и бензина в США, которые выступят триггером роста цен на энергоносители.

Индексы акций в США во вторник изменились на 0,02-0,3%, днем ранее динамика индексов также оказалась смешанной. Основное внимание инвесторов на этой неделе приковано к данным об изменении потребительских цен в США в мае. Превысивший ожидания уровень инфляции в апреле оказал давление на рынки в прошлом месяце.

Количество открытых вакансий в США в апреле выросло на 1 млн и составило 9,286 млн, сообщается в отчете министерства труда (JOLTS). Это максимальный уровень с момента начала ведения расчетов в декабре 2000 года. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 8,3 млн.

В среду в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%) на фоне статистики по инфляции в КНР, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне закрытия вторника).

Потребительские цены в Китае в мае выросли на 1,3% в годовом выражении - максимальными темпами с сентября 2020 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Темпы повышения потребительских цен ускорились по сравнению с 0,9% в апреле. Эксперты в среднем прогнозировали майскую инфляцию в Китае на уровне 1,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на нефть

Нефть утром в среду продолжает подъем после того, как данные Американского института нефти (API) показали снижение нефтяных запасов в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $0,8 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $72,61 за баррель (+0,5% и +1% накануне), июльская цена WTI - $70,42 за баррель (+0,5% и +1,2% во вторник).

API накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 июня, сократились на 2,1 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране выросли на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что выходящие в среду в 17:30 по московскому времени данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Тем временем Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год с $62,26 до $65,19 за баррель, следует из ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA). Однако EIA снизило прогноз средней цены Brent на будущий год - до $60,49 за баррель с $60,74.

По данным S&P Global Platts, добыча стран ОПЕК+ в мае выросла на 430 тыс. б/с, сделка по сокращению добычи была исполнена на 111,45% по сравнению со 111,16% в апреле.