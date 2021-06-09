Поиск

"Белуга" привлечет 5,6 млрд рублей в рамках SPO

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Цена размещения в рамках SPO ПАО "Белуга групп" составила, как и ожидалось, 2800 рублей за акцию. Компания сообщила, что продает 12,7% акций, продающим акционером выступает ее "дочка" Tottenwell Limited.

Исходя из цены размещения и количества продаваемых акций, без учета комиссионных компания получит 5,6 млрд рублей (примерно $77 млн по курсу Банка России на среду).

Изначально диапазон цены размещения составлял 2800-3200 рублей за акцию, что соответствовало дисконту к закрытию торгов 3 июня от 24% до 13%. Во вторник инвесторам сообщили, что сделка может пройти по нижней границе диапазона. Так в итоге и произошло.

"Белуга Групп" объявила 4 июня, что продаст до 2 млн акций (около 12,7% капитала) в рамках SPO. Формирование книги заявок должно было завершиться 8 июня. Ожидалось, что "Белуга Групп", Tottenwell Limited и контролирующий акционер, председатель правления "Белуги" Александр Мечетин возьмут обязательства по соблюдению моратория на продажу акций на стандартных условиях на срок 180 дней.

Средства, привлеченные в рамках SPO, компания планирует направить на ускорения роста бизнеса в соответствии с принятой стратегией развития. "Белуга" также рассчитывает, что SPO поможет привлечь в капитал новых международных и российских институциональных инвесторов, увеличит количество бумаг в свободном обращении, положительно отразится на ликвидности акций компании и позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала.

Мечетин в декабре говорил, что "Белуга" может продать казначейские акции в рамках SPO в течение двух лет, а в этом году несколько раз подтверждал планы вторичного размещения, но не называл конкретных сроков. На квазиказначейский пакет приходится 22% акций.

Основным владельцем "Белуги" является Мечетин (ему принадлежит 58% акций). Менеджменту принадлежит 5%.

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей крепкого алкоголя.

Белуга групп Московская биржа Tottenwell Limited Банк России

Новости по теме

Новости

Уголовное дело возбудили из-за гибели трех человек в больнице Рязани

Аппарат ИВЛ в рязанской больнице загорелся от короткого замыкания

ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка

Дипломаты подтвердили участие посла Салливана в саммите в Женеве

Что случилось этой ночью: среда, 9 июня

Пандемия коронавируса

Угарный газ стал причиной гибели трех человек в рязанской больнице

Пандемия коронавируса

До трех человек увеличилось число погибших при пожаре в Рязани

Пандемия коронавируса

Два человека погибли при пожаре в коронавирусной реанимации в Рязани

Роскосмос сообщил, где на территории РФ будет видно солнечное затмение 10 июня

Роскосмос сообщил, где на территории РФ будет видно солнечное затмение 10 июня

Что произошло за день: вторник, 8 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');