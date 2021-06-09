"Белуга" привлечет 5,6 млрд рублей в рамках SPO

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Цена размещения в рамках SPO ПАО "Белуга групп" составила, как и ожидалось, 2800 рублей за акцию. Компания сообщила, что продает 12,7% акций, продающим акционером выступает ее "дочка" Tottenwell Limited.

Исходя из цены размещения и количества продаваемых акций, без учета комиссионных компания получит 5,6 млрд рублей (примерно $77 млн по курсу Банка России на среду).

Изначально диапазон цены размещения составлял 2800-3200 рублей за акцию, что соответствовало дисконту к закрытию торгов 3 июня от 24% до 13%. Во вторник инвесторам сообщили, что сделка может пройти по нижней границе диапазона. Так в итоге и произошло.

"Белуга Групп" объявила 4 июня, что продаст до 2 млн акций (около 12,7% капитала) в рамках SPO. Формирование книги заявок должно было завершиться 8 июня. Ожидалось, что "Белуга Групп", Tottenwell Limited и контролирующий акционер, председатель правления "Белуги" Александр Мечетин возьмут обязательства по соблюдению моратория на продажу акций на стандартных условиях на срок 180 дней.

Средства, привлеченные в рамках SPO, компания планирует направить на ускорения роста бизнеса в соответствии с принятой стратегией развития. "Белуга" также рассчитывает, что SPO поможет привлечь в капитал новых международных и российских институциональных инвесторов, увеличит количество бумаг в свободном обращении, положительно отразится на ликвидности акций компании и позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала.

Мечетин в декабре говорил, что "Белуга" может продать казначейские акции в рамках SPO в течение двух лет, а в этом году несколько раз подтверждал планы вторичного размещения, но не называл конкретных сроков. На квазиказначейский пакет приходится 22% акций.

Основным владельцем "Белуги" является Мечетин (ему принадлежит 58% акций). Менеджменту принадлежит 5%.

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей крепкого алкоголя.