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Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2021г с $62,3 до $65,2/барр

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - EIA повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год с $62,26 до $65,19 за баррель, следует из ежемесячного прогноза управления энергетической информации.

EIA отмечает, что спотовые цены на Brent в мае составляли в среднем $68 за баррель, что на $4 за баррель выше, чем в апреле. "В мае цены на нефть марки Brent были выше, поскольку мировые запасы нефти продолжали сокращаться, хотя и более медленными темпами, чем в первые четыре месяца года. В ближайшие месяцы мы ожидаем, что мировая добыча нефти вырастет, чтобы соответствовать растущим уровням мирового потребления нефти", - пишет EIA.

В EIA считают, что цены на Brent в среднем составят $69 за баррель в июне, что на $4 за баррель выше, чем в майском прогнозе.

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"Рост добычи нефти в прогнозе во многом является результатом решения ОПЕК+ увеличить добычу. Мы ожидаем, что рост добычи положит конец постоянному сокращению мировых запасов нефти, которое происходило на протяжении большей части прошлого года, и приведет к относительно сбалансированному мировому рынку нефти во второй половине 2021 года. Мы ожидаем, что в третьем квартале цены на нефть марки Brent останутся на текущих уровнях, составляя в среднем $68 за баррель", - говорится в обзоре.

Однако в 2022 году EIA ожидает, что продолжающийся рост добычи в странах ОПЕК+ и ускорение роста добычи сланцевой нефти в США - наряду с ростом предложения в других странах - опередят замедление роста мирового потребления и будут способствовать снижению цен на "черное золото". "Исходя из этих факторов, мы ожидаем, что в 2022 году цена на нефть марки Brent в среднем будет составлять $60 за баррель", - пишет EIA.

EIA снизило прогноз средней цены Brent на будущий год - до $60,49 за баррель с $60,74.

Прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2021 год увеличен до $61,85 за баррель против оценки в мае в $58,91, а на 2022 год - понижен до $56,74 за баррель с $56,99.

США Brent EIA ОПЕК+

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