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Нефть подешевела на фоне роста запасов нефтепродуктов в США

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в четверг на фоне существенного увеличения запасов нефтепродуктов в США, которое омрачает оптимизм в отношении спроса во время летнего автомобильного сезона в стране.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве в четверг составила $71,75 за баррель, что на $0,47 (0,65%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты не изменились в цене, оставшись на максимальных с мая 2019 года $72,22 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,55 за баррель, что на $0,41 (0,59%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,09 (0,1%) - до $69,96 за баррель. Во вторник нефть WTI превысила отметку в $70 за баррель, достигнув максимума с октября 2018 года.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,24 млн баррелей - до 474,03 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны, опубликованные в среду. Между тем резервы бензина выросли на 7,05 млн баррелей и составили 241,03 млн баррелей, дистиллятов - на 4,41 млн баррелей, до 137,21 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали снижения запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 1 млн баррелей и дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

"Нефтеперерабатывающие заводы выкачивают много топлива, работая на 91,3% от своей производственной мощности. Рост спроса на нефть был значительным за последний месяц, но на этой неделе немного ослаб", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

По словам эксперта, несмотря на большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США, рынок, по-видимому, сосредоточил внимание на существенном увеличении резервов бензина и дистиллятов.

Тем не менее аналитики говорят, что долгосрочные перспективы спроса на нефть по-прежнему поддерживаются фундаментальными показателями на фоне восстановления мировой экономики по мере расширения вакцинации от коронавируса.

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