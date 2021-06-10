Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг умеренным снижением в рамках коррекции вместе с выпускающей пар нефтью (Brent просела ниже $72 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии публикации майской статистики по потребительской инфляции в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3%, при этом растут бумаги "Аэрофлота" и "АЛРОСА".

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3833,27 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1672,41 пункта (-0,1%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 1,3%.

Доллар стоит 72,23 рубля (-0,08 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,3%), "Роснефти" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), расписки Ozon (-0,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), акции "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,1%), "ММК" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), ВТБ (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "НЛМК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Группа "Аэрофлот" сократила пассажиропоток в мае на 26% к маю "доковидного" 2019 года, до 3,6 млн человек, сообщила оперативные данные Росавиация.

Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае 2021 года упал на 18% в сравнении с маем 2019 года, до 8,78 млн человек. В сравнении с маем 2020 года, когда внутренние и зарубежные рейсы из РФ были ограничены из-за COVID-19, пассажиропоток вырос более чем в 9 раз, следует из оперативных данных Росавиации.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утренний внешний фон можно оценить как нейтральный. С одной стороны, азиатские рынки преимущественно растут, но снижаются сырьевые контракты. Российский рынок в начале торгов будет консолидироваться, а рубль вполне способен продолжить укрепление.

Китай и США демонстрируют готовность договариваться - представители Вашингтона и Пекина провели телефонные переговоры, в рамках которых согласились придерживаться правил здоровой конкуренции в торговле и решать противоречия через переговоры. Накануне президент США Джо Байден отменил ограничения для социальных сетей TikTok и WeChat, которые были приняты в период администрации Дональда Трампа.

По словам управляющего эксперта Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, цены на нефть Brent растеряли оптимизм после выхода отчета по запасам от Минэнерго США, показавшим, что старт автомобильного сезона не задался (выросли запасы бензина и дистиллятов). Спрос на бензин сократился до 8,5 млн б/с, что ниже показателя недельной давности (9,15 млн б/с) и лишь незначительно выше, чем год назад (7,9 млн б/с). Это говорит о том, что восстановление спроса будет трудным, несмотря на высокие темпы вакцинации в США и снятие ряда карантинных ограничений.

В четверг в фокусе внимания ежемесячный отчет ОПЕК, в пятницу - от МЭА. Если они дадут оптимистичный прогноз по рынку нефти на текущий год, это может поддержать цены. Пока же Brent удержится в зоне $71-73 за баррель, считает эксперт.

В США в среду индексы акций просели на 0,1-0,4%, Dow Jones (-0,4%) завершил "в минусе" третий день подряд. Основную часть торговой сессии рынок демонстрировал рост, однако в последние полчаса перешел к снижению, отмечает MarketWatch.

Трейдеры ждут данных об изменении потребительских цен в мае, которые будут обнародованы в четверг. Средний прогноз аналитиков предполагает ускорение инфляции до 4,7% в годовом выражении, по данным Trading Economics. В апреле потребительские цены выросли на 4,2% - максимальными темпами с сентября 2008 года.

Федеральная резервная система США ранее заявляла, что инфляционное давление является временным, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Однако ускорение темпов подъема потребительских цен вызывает беспокойство у аналитики и трейдеров.

В четверг преобладает позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng просел на 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос в пределах 0,1%).

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что президент США Джо Байден в среду отменил указы своего предшественника Дональда Трампа, пытавшегося запретить работу на американской территории ряда китайских приложений, включая TikTok и WeChat.

Цены производителей в Японии в мае выросли на 4,9% относительно того же месяца прошлого года, что стало максимальным повышением с сентября 2008 года. При этом показатель увеличился по итогам третьего месяца подряд.

Промышленное производство во Франции в апреле снизилось на 0,1% при прогнозах роста на 0,6% после мартовского подъема на 1% (пересмотренное значение). В годовом выражении промпроизводство выросло в апреле на 43,9%, при прогнозах роста на 44,9% после подъема в марте на 14,4%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вниз на фоне существенного увеличения запасов нефтепродуктов в США, которое омрачает оптимизм в отношении спроса во время летнего автомобильного сезона в стране; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $71,84 за баррель (-0,5% и без изменений в среду), июльская цена WTI - $69,59 за баррель (-0,5% и -0,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 5,24 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,5-4,1 млн баррелей), однако запасы бензина выросли на 7,05 млн баррелей (ожидался рост на 1-1,2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 4,41 млн баррелей (ожидался рост на 0,4-1,8 млн).

Тем не менее аналитики говорят, что долгосрочные перспективы спроса на нефть по-прежнему поддерживаются фундаментальными показателями на фоне восстановления мировой экономики по мере расширения вакцинации от коронавируса.