Минсельхоз США прогнозирует в РФ рекордный сбор пшеницы в 86 млн т в этом году

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в июньском обзоре повысил до 86 млн тонн прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году. Этот показатель соответствует сбору пшеницы в рекордном 2017 году.

Майский прогноз составлял 85 млн тонн.

Как поясняет ведомство, прогноз повышен в связи с благоприятным состоянием озимых после осадков, прошедших на европейской части страны.

Оценка экспорта пшеницы не изменилась - 40 млн тонн. Прогноз переходящих запасов (на 1 июля 2022 года) повышен до 15,37 млн тонн с 15,08 млн тонн в мае.

Прогнозы сбора фуражного зерна и его экспорта из РФ оставлены прежними - 41,55 млн и 9,45 млн тонн. Не изменилась и оценка переходящих запасов - 1,97 млн тонн.

Прежними остались и оценки сбора и экспорта кукурузы - 14,9 млн и 4,1 млн тонн соответственно.

Как прогнозирует Минсельхоз США, мировой сбор пшеницы в новом сельхозгоду составит 794,4 млн тонн (788,98 млн тонн по майской оценке), фуражного зерна - 1 млрд 496,6 млн тонн (1 млрд 495,94 млн тонн), кукурузы - 1 млрд 189,85 млн тонн (прогноз не изменился).

В конце мая Минсельхоз РФ прогнозировал, что сбор зерна в России в этом году составит 127,4 млн тонн, в том числе 80,7 млн тонн пшеницы.