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Минсельхоз РФ спрогнозировал сбор зерна в 2021 году в 127,4 млн т

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сбор зерна в России в этом году составит 127,4 млн тонн, в том числе 80,7 млн тонн пшеницы. Это следует из презентации Минсельхоза, представленной на стратегической сессии Союза экспортеров зерна в Ростове-на-Дону в пятницу.

Это базовый прогноз ведомства.

В 2020 году урожай зерна составил 133,5 млн тонн, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы.

Урожай ячменя прогнозируется в 19,4 млн тонн (20,9 млн тонн в 2020 году), ржи – в 2,2 млн тонн (2,4 млн тонн), кукурузы на зерно – в 14,4 млн тонн (13,9 млн тонн), овса – в 4,4 млн тонн (4,1 млн тонн), риса – в 1,077 млн тонн (1,142 млн тонн), гречихи – 867,6 тыс. тонн (892,2 тыс. тонн), проса – 494 тыс. тонн (396,5 тыс. тонн).

Пессимистический прогноз предусматривает сбор зерна в 116,6 млн тонн (73,9 млн тонн пшеницы), оптимистический – 131 млн тонн (включая 83 млн тонн пшеницы).

Минсельхоз РФ

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