Поиск

МЭА спрогнозировало рост поставок нефти из Ирана до 3,15 млн б/с при отмене санкций

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Иран при отмене санкций США, возможном в случае возобновления ядерной сделки в предстоящие недели, может нарастить поставки нефти на 750 тыс. б/с - до 3,15 млн б/с к концу этого года и ко второму полугодию 2022 года выйти на полную мощность в 3,8 млн б/с, полагают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА).

Если это произойдет, Иран может стать крупнейшим генератором роста предложения нефти в 2022 году.

Ранее Национальная госкомпания Ирана - National Iranian Oil Co. (NIOC) прогнозировала, что если санкции снимут, основная часть нефтедобычи будет восстановлена в течение месяца, а полностью - в течение трех месяцев.

До введения санкций Иран добывал 3,8-3,9 млн б/с нефти, затем санкции были сняты, однако в мае 2018 года тогда президент США Дональд Трамп восстановил их, в результате добыча нефти в Иране упала до 2,4 млн б/с, падала и до 1,9 млн б/с, в мае 2021 года в стране добывалось 2,4 млн б/с.

План не ограничивается восстановлением прежних производственных мощностей - компания нацелена увеличить их до более чем 4 млн б/с.

МЭА Иран

Новости

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 5,50%

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 5,50%

Аграрии не исключают сокращения озимого сева из-за дорогих удобрений. Обзор

Аграрии не исключают сокращения озимого сева из-за дорогих удобрений. Обзор

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 16 июня вырастет до $33,3

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 16 июня вырастет до $33,3

Сервисы аренды электросамокатов вернулись на улицы Петербурга

Сервисы аренды электросамокатов вернулись на улицы Петербурга

"АвтоВАЗ" запустил линии после простоев из-за дефицита компонентов электроники

"АвтоВАЗ" запустил линии после простоев из-за дефицита компонентов электроники

ЕЭК рассмотрит введение квоты на экспорт лома на полгода вместо полного запрета

Руководство Toshiba вместе с властями противостояло иностранным акционерам

Руководство Toshiba вместе с властями противостояло иностранным акционерам

The Bell узнал о планах "Яндекса" купить "Азбуку вкуса"

Банк России предложил определение финансовых холдингов с НФО

Минсельхоз США прогнозирует в РФ рекордный сбор пшеницы в 86 млн т в этом году

Минсельхоз США прогнозирует в РФ рекордный сбор пшеницы в 86 млн т в этом году
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');