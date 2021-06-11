МЭА спрогнозировало рост поставок нефти из Ирана до 3,15 млн б/с при отмене санкций

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Иран при отмене санкций США, возможном в случае возобновления ядерной сделки в предстоящие недели, может нарастить поставки нефти на 750 тыс. б/с - до 3,15 млн б/с к концу этого года и ко второму полугодию 2022 года выйти на полную мощность в 3,8 млн б/с, полагают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА).

Если это произойдет, Иран может стать крупнейшим генератором роста предложения нефти в 2022 году.

Ранее Национальная госкомпания Ирана - National Iranian Oil Co. (NIOC) прогнозировала, что если санкции снимут, основная часть нефтедобычи будет восстановлена в течение месяца, а полностью - в течение трех месяцев.

До введения санкций Иран добывал 3,8-3,9 млн б/с нефти, затем санкции были сняты, однако в мае 2018 года тогда президент США Дональд Трамп восстановил их, в результате добыча нефти в Иране упала до 2,4 млн б/с, падала и до 1,9 млн б/с, в мае 2021 года в стране добывалось 2,4 млн б/с.

План не ограничивается восстановлением прежних производственных мощностей - компания нацелена увеличить их до более чем 4 млн б/с.