Нефть Brent подорожала до $72,8 за баррель

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать рост по итогам третьей недели подряд.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:31 по московскому времени в пятницу составляет $72,8 за баррель, что на $0,28 (0,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,61 за баррель, что на $0,32 (0,46%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов оба контракта снижались в цене.

Инвесторы в пятницу оценивают прогноз спроса Международного энергетического агентства (МЭА). Мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню лишь к концу 2022 года, увеличившись на 5,4 млн б/с в 2021 году - до 96,4 млн б/с и на 3,1 млн б/с в 2022 году, полагает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Эксперты повысили оценку спроса в I и II кварталах 2021 года на 200 тыс. б/с каждый квартал - до 93,3 млн б/с и 94,9 млн б/с соответственно, но понизили на 300 тыс. б/с прогноз спроса как в III квартале, так и в IV квартале - до 98 млн б/с и 99,3 млн б/с соответственно.

"На нефтяные цены в основном влияет оптимизм по поводу спроса в Западном полушарии, поскольку США почти полностью возобновили экономическую активность, а Европа постепенно возобновляет ее", - сказала глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.

На европейском рынке авиационного топлива наблюдаются признаки восстановления на фоне роста авиаперевозок в регионе на 17% за две минувшие недели, отмечают аналитики ANZ со ссылкой на данные Европейской организации по обеспечению безопасности воздушной навигации Eurocontrol.

Помимо этого, ОПЕК в четверг повысил оценку потребления нефти в текущем году до 96,58 млн б/с (предыдущая оценка - 96,46 млн б/с).

"ОПЕК дал позитивный прогноз спроса во втором полугодии. Организация ожидает скачка спроса на 5 млн б/с по мере выхода мира из пандемии", - отмечают аналитики ANZ.

В то же время, давление на рынок оказывают новости о снятии санкций США против нескольких иранских чиновников и энергетических компаний. Как сообщает The Wall Street Journal, некоторые источники, осведомленные о ходе переговоров по иранской ядерной программе, сказали, что администрация американского президента Джо Байдена пытается стимулировать переговоры.

МЭА считает, что в случае отмены американских санкций Иран может нарастить поставки нефти на 750 тыс. б/с - до 3,15 млн б/с к концу этого года и ко второму полугодию 2022 года выйти на полную мощность в 3,8 млн б/с.