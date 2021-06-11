Бывший глава Росимущества стал соучредителем United Filmmakers

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Основатель сети кинотеатров "Каро" Пол Хет, его давний партнер Михаэль Шлихт и бывший глава Росимущества Дмитрий Пристансков учредили ООО "Юнайтед Филммейкерс".

Компания зарегистрирована в Москве на этой неделе, в качестве основного вида ее деятельности указано производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Пристанскову принадлежит 34% долей в новой компании, у Хета и Шлихта по 33%.

Возглавила новую компанию дочь Михаэля Шлихта, продюсер Полина Шлихт.

Пол Хет остается акционером "Каро", вместе с Шлихтом они спродюсировали целый ряд коммерчески успешных фильмов.

Пристансков, который ныне занимает должность вице-президента - статс-секретаря "Норильского никеля", также известен как кинопродюсер. Из Росимущества он ушел в декабре 2018 года, ведомством он руководил 2,5 года.

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