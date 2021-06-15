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"Биннофарм Групп" может привлечь внешнее финансирование через IPO

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Фармацевтический холдинг ПАО АФК "Система" - "Биннофарм Групп" - может привлечь внешнее финансирование, в том числе через IPO и выпуск облигаций, говорится в финансовом отчете корпорации.

Финансирование необходимо для дальнейшего наращивания бизнеса "Биннофарм Групп", "в том числе через сделки M&A, в рамках стратегии, нацеленной на построение лидера фармацевтической отрасли в стране", говорится в материалах "Системы".

Доля владения АФК "Система" совместно с финансовым партнером в "Биннофарм Групп" составляет 86,5%. Основными акционерами фармацевтического холдинга являются "Система" с ВТБ, который выступает финансовым партнером корпорации в фармбизнесе, а также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами.

Выручка фармхолдинга в 2020 году составила 21,4 млрд рублей.

Холдинг "Биннофарм Групп" образован в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармактивов АФК. Он объединяет 5 производственных площадок: АО "Алиум" (ранее ФП "Оболенское" в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (2 площадки: в Зеленограде и Красногорске), ОАО "Синтез" (Курган), ЗАО "Биоком" (Ставрополь).

АФК Система Биннофарм Групп ВТБ РФПИ

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