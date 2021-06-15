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Х5 задумался о стратегическом партнере в онлайн-бизнесе и IPO совместного предприятия

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - X5 Retail Group планирует привлечь стратегического партера в свои онлайн-активы, а затем провести IPO совместного предприятия.

"Изначально мы планировали выделение онлайн-бизнесов в отдельную структуру и проведение IPO. Сейчас у нас стратегия немного изменилась: на текущем этапе мы планируем выделить онлайн-бизнесы в отдельный формат и рассматриваем стратегическое партнерство с другими игроками и после этого уже, как второй этап, - привлечение новых инвесторов уже в эту объединенную структуру", - сказал начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами Андрей Васин в онлайн-конференции "ВТБ Мои инвестиции".

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X5 Retail Group

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