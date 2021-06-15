Х5 избавится от гипермаркетов "Карусель" в течение нескольких кварталов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, которая осенью 2019 года запустила трансформацию сети гипермаркетов "Карусель", может избавиться от этого формата в течение ближайших кварталов.

"В этот формат не сильно верим, он не так популярен как во всем мире, так и в России. С конца 2019 года идет трансформация "Карусели", я думаю, что на горизонте нескольких кварталов, может быть, гипермаркетов "Карусель" вообще в Х5 не будет. Мы их либо трансформируем в супермаркеты, либо закрываем, либо продаем - стратегия пока такая", - сказал начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами Андрей Васин в ходе онлайн-конференции "ВТБ Мои инвестиции".

"Карусель", я думаю, прекратит свое существование", - заключил он.

Х5 в сентябре 2019 года объявила о трансформации сети гипермаркетов "Карусель" (которая на тот момент объединяла 91 магазин). Программа трансформации, рассчитанная на два года, предусматривает, что 34 гипермаркета (в том числе восемь арендованных) Х5 переформатирует в супермаркеты большого формата (сеть "Перекресток"), 20 арендованных гипермаркетов закроет к 2022 году. 37 гипермаркетов (14 арендованных и 23 объекта в собственности) продолжат работать, пока менеджмент пилотирует различные улучшения и анализирует перспективы изменения позиционирования, продажи или закрытия магазинов, сообщала Х5.

На конец марта 2021 года сеть "Карусель" объединяла 49 гипермаркетов (56 на конец 2020 года) общей торговой площадью 196,1 тыс. кв. м. В течение I квартала компания закрыла семь гипермаркетов, из них четыре были переданы под управление "Перекрестка".

Продажи гипермаркетов в январе-марте снизились на 45,3%, до 9,744 млрд рублей (выручка магазинов "у дома" "Пятерочка" выросла на 9,1%, до 403,488 млрд рублей, супермаркетов "Перекресток" - на 5,4%, до 82,836 млрд рублей). Выручка сопоставимых гипермаркетов (LfL) снизилась на 12,2% из-за падения покупательского трафика на 17,6% при росте среднего чека на 6,5%.

Согласно прогнозу, который Х5 представила в ходе Дня инвестора в октябре, сегмент гипермаркетов в России за три года сократится на 0,3 трлн рублей, до 1,6 трлн рублей с 1,9 трлн рублей по итогам 2020 года. За тот же период сегмент магазинов "у дома" вырастет на 1,5 трлн рублей, до 6,4 трлн рублей, прогнозировал ритейлер.

"Я думаю, что рыночная доля гипермаркетов будет сокращаться, все больший трафик гипермаркетов будет переходить либо в онлайн, либо в другие форматы - такие, как proximity, специализированные игроки, может быть, отчасти даже супермаркеты", - сказал Васин во вторник.