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Х5 намерена поддерживать дивиденды на уровне 50 млрд руб. в ближайшие 3 года

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - X5 Retail Group планирует в ближайшие три года поддерживать выплаты дивидендов на уровне 2020 года, максимум - наращивать выплаты на 10% в год.

"Мы не меняем наш план по выплате дивидендов. Как мы говорили раньше, задача на следующие три года - как минимум поддержать дивиденды на уровне 2020 года, а именно 50 млрд рублей в год. Как максимум - 10% в год прироста выручки и дивиденда ежегодно", - сказал "Интерфаксу" гендиректор Х5 Игорь Шехтерман в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Наблюдательный совет Х5 в ноябре прошлого года утвердил корректировку дивидендной политики. Теперь выплаты будут производиться дважды (ранее - один раз) в год "в целях более регулярного распределения дивидендного потока". Новой базой для расчета будущих дивидендов стал денежный поток (ранее выплаты были привязаны к чистой прибыли - минимум 25%). Коэффициент чистый долг/EBITDA ниже 2,0х (по IAS 17) останется пороговым значением для выплаты дивидендов.

В прошлом году компания также впервые выплатила промежуточные дивиденды - 73,645 рубля на GDR, в сумме 20 млрд рублей по итогам девяти месяцев.

В мае акционеры Х5 утвердили финальные дивиденды по итогам 2020 года в размере 110,49 рубля на GDR, в сумме - 30 млрд рублей.

Таким образом, общие выплаты за 2020 год с учетом промежуточных составили 50 млрд рублей (184,13 рубля на GDR).

Стратегия Х5 до 2023 года (была представлена в октябре) предусматривает рост дивидендов в абсолютном выражении каждый год в ближайшие три года. Ритейлер рассчитывает, что более 50% выплат будут покрываться за счет свободного денежного потока.

Х5 утвердила дивидендную политику в сентябре 2017 года и впервые выплатила дивиденды по итогам 2017 года - 21,59 млрд рублей (79,5 рубля на GDR). Дивиденды за 2018 год составили 25 млрд рублей (92,06 рубля на GDR). По итогам 2019 года компания выплатила 30 млрд рублей (110,47 рубля на GDR).

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. По итогам 2020 года выручка компании выросла на 14,1%, до 1,978 млрд рублей. Чистая прибыль по IAS 17 подскочила на 51,2%, до 39,18 млрд рублей. Основным акционером Х5 является CTF Holdings S.A. (структура "Альфа-групп") с долей 47,86%. Free float составляет 40,62%.

X5 Retail Group Игорь Шехтерман ПМЭФ

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