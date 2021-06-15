Аналитики заверили, что заторы в портах Китая не отразятся на Global Ports

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с перебоями в работе крупных контейнерных терминалов на юге Китая, которая может привести к новому глобальному логистическому сбою, не скажется на работе Global Ports, считают аналитики "ВТБ Капитала".

"По нашим расчетам, если бы перебои в этом "узком месте" продлились в течение 3 недель, то последствия могли бы быть сопоставимы с недавней 6-дневной блокадой Суэцкого канала, через который проходит 12% мировой торговли", - отмечают аналитики "ВТБ Капитала".

"Однако влияние инцидента с блокировкой Суэцкого канала, который произошел в конце марта, на Global Ports было незначительным. В апреле и мае объемы контейнерооборота (терминалов Global Ports) на северо-западе оставались неизменными в годовом исчислении, что намного лучше, чем снижение на 12% в I квартале 2021 года. Таким образом, мы не думаем, что это новое "узкое место" в цепочке поставок повлияет на компанию", - сообщается в обзоре инвестбанка.

Новая вспышка коронавирусной инфекции в китайской провинции Гуандун вызвала перебои в работе крупных портов юга страны, что может привести к серьезным сбоям в глобальном секторе контейнерных перевозок, сообщил ранее "Коммерсантъ". Эксперты не исключают, что перебои в работе южнокитайских портов скажутся на морской торговле сильнее, чем недельная блокировка Суэцкого канала судном Ever Given.

Global Ports – крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Основными акционерами (по 30,75%) являются группа "Дело" (70% у Шишкарева и 30% – у Росатома) и APM Terminals B.V. Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже.