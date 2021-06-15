Вспышка COVID-19 на юге КНР грозит глобальным сбоем в контейнерной логистике

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Новая вспышка коронавирусной инфекции в китайской провинции Гуандун вызвала перебои в работе крупных портов юга страны, что может привести к серьезным сбоям в глобальном секторе контейнерных перевозок, пишет "Коммерсантъ".

Частичное закрытие контейнерного терминала Яньтянь в порту Шэньчжэнь (Китай), связанное с новой вспышкой COVID-19, привело к перераспределению грузов в пользу близлежащих терминалов Наньша и Шэкоу, что повлекло за собой перебои и заторы и на этих терминалах, отмечает издание.

"В качестве меры по сдерживанию вспышки COVID-19 порт Яньтянь был закрыт с 25 по 31 мая. Это привело к большому скоплению грузов как в порту, так и за его пределами", - сообщил вице-президент Kuehne + Nagel в России и странах СНГ по морским перевозкам Марио Врлжичак, отмечая, что часть Яньтяня открыли, но порт работает лишь на 30% от прежней мощности. В результате, говорит он, некоторые суда были перенаправлены в альтернативные порты - в Наньша, Шэкоу и Гонконг, но те не в состоянии вместить все накопившиеся грузы. Кроме того, таможенные требования ограничивают возможность передачи груза из одного порта в другой.

"В связи с перебоями в Яньтяне компания рассматривает, в частности, перенаправление своих судов в Наньша, Шэкоу и Гонконг и рекомендует клиентам заблаговременно бронировать места", - сообщил изданию директор по стратегии и развитию группы FESCO Максим Шишков.

"Мы испытываем сложности с отправкой из портов Шэкоу и Наньша, так как помимо наличия свободного оборудования у линии необходимо найти еще и машину с водителем, у которого будет отрицательный тест ПЦР, а также проверить, не пропускает ли линия судозаход", - отмечает руководитель отдела интермодальных перевозок Itella в России Юлия Никитина. По ее словам, мощности всех портов в регионе были резко ограничены, что привело к задержкам в обработке контейнеров до семи дней, что не может не сказаться на стоимости перевозки, а также на общем транзитном времени - задержки уже составляют 15-16 дней.

Эксперты не исключают, что перебои в работе южнокитайских портов скажутся на морской торговле сильнее, чем недельная блокировка Суэцкого канала судном Ever Given. Так, по оценке гендиректора Vespucci Maritime Ларса Йенсена, среднесуточный объем необрабатываемых в порту Яньтянь грузов составляет 25,5 тыс. TEU. "Блокировка Суэца затронула 55 тыс. TEU в сутки. Но это продолжалось "всего" шесть дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу", - считает эксперт.

Как только порты возобновят нормальную работу, говорит Марио Врлжичак, еще в течение двух-пяти недель будут наблюдаться постепенное устранение возникшего затора, а также волновой эффект из-за прерывания порожнего потока в Южный Китай. Последствия будут ощущаться во всем мире по крайней мере еще в течение двух-трех кварталов, полагает он.

Участники рынка сходятся в том, что сложившаяся ситуация приведет к дальнейшему росту ставок фрахта, пишет газета. По словам гендиректора таможенного брокера КВТ Юлии Шленской, в июне они растут и, вероятно, продолжат расти в июле, "когда отложенный эффект от этих событий приведет к еще большим осложнениям".