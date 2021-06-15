Росстат снизил оценку падения ВВП РФ в I квартале на 0,3 п.п.

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Росстат уточнил оценку ВВП РФ за I квартал 2021 года: снижение относительно января-марта 2020 года составило 0,7% против предварительной оценки в минус 1%, представленной статистическим ведомством в середине мая.

Относительно I квартала доковидного 2019 года ВВП в январе-марте этого года вырос на 0,7%, следует из данных Росстата (при первой оценке динамика к I кварталу позапрошлого составляла плюс 0,4%).

И предварительная, и уточненная оценки ВВП, представленные Росстатом, оказались лучше данных Минэкономразвития, которое ранее оценивало снижение ВВП за I квартал 2021 года в 1,3%, а также лучше консенсус-прогноза опрошенных в апреле "Интерфаксом" аналитиков – они ожидали сокращения на 1,2%.

"Рост индекса физического объема ВВП (плюс 0,3%) по сравнению с предварительной оценкой обусловлен уточнением темпов промышленного производства (плюс 0,4%), оптового товарооборота (плюс 1,1%), грузооборота (плюс 0,1%) и пассажирооборота (плюс 0,4%), а также уточнениями первичной статистической отчетности предприятий и получением информации от Банка России", - прокомментировали в Росстате уточненную оценку.

Основными факторами снижения ВВП РФ в I квартале 2021 года стали ограничительные меры из-за COVID-19 и низкий спрос на энергоресурсы в мире, отмечают в статистической службе. Последний фактор привел к сокращению добавленной стоимости в добывающей промышленности на 7,4%.

Также падение добавленной стоимости наблюдалось в отраслях, ориентированных на обслуживание населения: гостиницы и рестораны (-7,5%), учреждения культуры и спорта (-4,1%), предприятия транспорта (-3,2%), организации, оказывающие прочие услуги населению (-1,3%).

В обрабатывающих производствах зафиксирован рост валовой добавленной стоимости на 0,6%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром показатель вырос на 9,0%; в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 13,0%, в строительстве - на 0,1%, в оптовой и розничной торговле - на 0,7%, в отрасли информации и связи - на 4,5%.

Увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования составило 6,7%.

Индекс физического объема ВВП относительно IV квартала 2020 года составил 82,1%.

Как сообщалось, ВВП РФ в IV квартале 2020 года снизился на 1,8% в годовом выражении, за III квартал 2020 года - на 3,5%, за II квартал 2020 года упал на 7,8%, за I квартал 2020 года вырос на 1,4%. В целом за 2020 год ВВП РФ снизился на 3,0%.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП в 2021 году равняется 2,9% (министерство понизило его с 3,3% из-за меньшего, чем ожидалось, падения экономики в 2020 году). При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил в начале июня, что экономика пока восстанавливается чуть лучше ожиданий министерства, и при сохранении текущих тенденций в июле министерство может несколько повысить прогноз на 2021 год.

Оценка роста ВВП за 2021 год от ЦБ уже сейчас выше ожиданий Минэкономразвития и находится в интервале 3-4%. Банк России, вероятно, в июле повысит этот прогноз, заявила на прошлой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы ожидаем, что экономика восстановится уже в этом квартале. Апрельский прогноз по ВВП на этот год был 3-4%. Мы в июле пересмотрим и, вероятно, повысим оценку роста ВВП на этот год, но вопрос здесь, не как быстро восстановится экономика, а как быстро она будет расти после восстановления. Здесь важно, чтобы был не инфляционный рост, а рост потенциала экономики", - сказала она.

Экономисты, опрошенные "Интерфаксом" в начале июня, ожидали рост ВВП в 2021 году на 3,2% (незначительно выше прогноза месячной давности – 3%).