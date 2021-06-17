Решетников счел, что говорить об устойчивом росте экономики пока рано

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация и ряд других неопределенностей пока не позволяют делать далеко идущие прогнозы об устойчивом росте экономики РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мне кажется, что на сегодняшний момент пока рано говорить об устойчивости этого роста. Восстановление идет, но нам бы хотелось в конце концов не просто восстанавливаться, нам же нужно расти дальше. И нам сейчас пока преждевременно делать какие-либо далеко идущие выводы по одному месяцу, у нас на руках пока только апрель. Май со следующей недели начнет выходить", - сказал Решетников на брифинге в четверг.

Таким образом он ответил на вопрос, повлияет ли осложняющаяся эпидемиологическая ситуация на прогноз макроэкономических показателей по текущему году.

"Сейчас пока преждевременно, наверное, об этом говорить, все-таки ситуация развивается, надо посмотреть, как она будет развиваться. Хотя, конечно, она нас беспокоит, и понятно, что такая достаточно активная нормализация денежно-кредитной политики, переход от мягкой к нейтральной, одновременно нормализация бюджетной политики, когда дополнительные доходы бюджета идут не на расходы, а на замещение заимствований и так далее. Все это с одной стороны правильно, а с другой - очень важно быть уверенными, что тот экономический рост, который мы видим, он будет устойчивым", - отметил Решетников.

"Во-вторых, это действительно санитарно-эпидемиологические риски, которые за последние буквально дни проявились, их надо учитывать. В-третьих, можно посмотреть на опыт других западных стран, которые, даже имея высокие темпы и восстановления экономики, и инфляции, они не то, что не торопятся нормализовывать, ужесточать ДКП, они только обсуждают, когда они начнут говорить о некоторых мерах ужесточения", - сказал министр.

"Нам кажется, все эти факторы надо принимать во внимание, чтобы не поставить под угрозу то восстановление, которое мы наблюдаем, и которое, как мы рассчитываем, должно перейти в экономический рост", - отметил Решетников.

Тем не менее, по его словам, министерство уже приступило к уточнению макропрогноза на 2021 год, а также на 2022-2024 годы.

"Мы приступили к комплексным оценкам. Давайте мы дождемся большей определенности, с одной стороны...Сейчас выйдут данные за май, две точки - это еще тоже не прогноз, хорошо бы еще июньские данные получить. Но мы начали уже процесс обновления долгосрочных прогнозов, с пониманием, что и как будет происходить. А 2022-24 годы будем уже обновлять, калибровать по всем нюансам", - сказал Решетников.

Об инфляции

"Плюс, посмотрим, что будет происходить с инфляцией. Последние данные - 0,12% (инфляция за неделю - ИФ), нам важно было, что продовольственная инфляция за минусом плодо-овощей вторую неделю держится 0,05%, и это в общем хороший индикатор. С другой стороны, не продовольствие у нас тоже снижается, но, тем не менее, мы рассчитываем, что определенное укрепление рубля тоже своего рода якорем будет", - пояснил глава Минэкономразвития.

"И у нас скачет компонент по услугам, достаточно сильно - от недели к неделе, поэтому здесь пока закрепились, и тенденция хорошая, правильная. Но год к году цифры пока растут, потому что у нас в базе нулевой июнь прошлого года", - отметил Решетников.

"Мы идем по той траектории, вернее, чуть выше той траектории, но форма примерно понятна. Мы так и ожидали, что в июне будет такой пик. Сейчас траектория выше, поэтому мы говорим, что, если мы дальше будем по ней двигаться, понятно, что итоговая оценка будет выше. Я думаю, что вполне очевидно, что будет 6%+", - сказал министр экономического развития.