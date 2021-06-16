В РФ решили увеличить биржевые продажи дизтоплива и бензина

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Принято решение об увеличении биржевых продаж дизельного топлива и бензина на 1%, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что текущий рост цен на нефть, который выше 2019 года, и слабый курс рубля серьёзно влияют на то, что цены на нефтепродукты на экспортном рынке выше, чем на внутреннем.

"Мы серьезно следим за тем, чтобы цены на АЗС росли не выше инфляции. И это на сегодняшний день реализуется. Такие факторы как рост цен на нефть, которые сейчас уже выше уровня 2019 года, а также слабый курс рубля очень серьезно влияют на то, что цены (на нефтепродукты - ИФ) на экспортном рынке выше, чем на внутреннем. Правительство приняло меры, касающиеся корректировки демпферного механизма, и он, на наш, взгляд работает. Мы буквально на прошлой неделе проводили совещание о ситуации на оптовом рынке. Принято дополнительное решение об увеличении нормативов продаж на бирже - на 1% по каждому виду топлива (бензин и дизтопливо - ИФ), чтобы обеспечить дополнительный объем на бирже", - сказал Новак.

Как сообщалось, в феврале 2021 года в совместный приказ ФАС и Минэнерго уже были внесены изменения, предусматривающие увеличение норматива биржевых продаж бензинов с 10% до 11% от объема производства.

В настоящее время действуют следующие нормы продаж нефтепродуктов на бирже: для бензина - 11% от уровня его производства компанией-участницей торгов, дизельного топлива - 7,5%, сжиженного углеводородного газа - 7,5%, керосина - 11%, мазута - 3%.