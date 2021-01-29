Новаку направили предложения по нормализации ситуации на рынке топлива

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных трейдеров) направил письмо вице-премьеру Александру Новаку, курирующему ТЭК, в котором изложил предложения по нормализации ситуации на топливном рынке. С тестом письма ознакомился "Интерфакс".

РТС обращает внимание на ряд проблем топливного рынка, возникших в начале 2021 года: сокращение объемов переработки, снижение поставок бензинов на внутренний рынок, доведение запасов нефтепродуктов до критически низких уровней, а также нарушение баланса спроса и предложения, в том числе на бирже, что вызвало рост биржевых индикаторов.

В этих условиях оптовые цены для розничных операторов практически сравнялись с потребительскими, а в ряде регионов даже превысили их, и владельцы АЗС вынуждены поднимать цены на заправках. Особенно тяжелая ситуация сложилась в регионах Дальнего Востока, куда значительная часть топлива поступает с НПЗ Сибири.

В связи с этим РТС просит Новака рассмотреть ряд предложений "для нормализации ситуации с насыщением топливного рынка и устранения ценового диспаритета путем снижения биржевых индикаторов, являющихся основой для формирования оптовых цен".

В числе предложений - увеличение переработки нефти и производства бензинов, предпочтительно с использованием мер экономического стимулирования, а также за счет изменения ассортимента нефтепродуктов, выпускаемых НПЗ. Кроме того, РТС просит рассмотреть вопрос об ограничении экспорта бензина.

Что касается продаж нефтепродуктов на СПбМТСБ, РТС выступает за скорейшее вступление в силу совместного приказа ФАС и Минэнерго о нормативах биржевых продаж топлива - 11% и 7,5% от объема производства, соответственно, бензина и дизтоплива, а в дальнейшем рассмотреть рост норматива продаж бензинов до 15%. Также предлагается увеличить объемы реализации бензинов на СПбМТСБ до уровней: Аи-92 не менее 23 тыс. тонн, Аи-95 - порядка 13 тыс. тонн с условиями равномерности и регулярности, а с 1 марта по 30 апреля еще дополнительно увеличить продажи этих видов нефтепродуктов.

Кроме того, РТС просит проработать вопрос о переносе покупок нефтяных компаний-недоминантов с основной торговой сессии на дополнительную и уделить особое внимание развитию биржевых торгов с использованием инструментов срочного рынка (поставочных контрактов).

РТС подчеркивает, что необходимо ускорить реализацию решения о субсидировании тарифов на железнодорожные перевозки бензина и дизтоплива в регионы ДФО.

Также топливный союз вновь просит правительство помочь в решении вопроса о снятии запрета на продажу в магазинах при АЗС слабоалкогольной продукции. Это улучшит эффективность заправок в условиях постоянного снижения доходности продаж моторного топлива, поясняет РТС.

Совещание по проблемам топливного рынка

В четверг, 28 января, под руководством Новака состоялось совещание по проблемам топливного рынка. По итогам совещания Минэнерго и ФАС дали рекомендации нефтяным компаниям об увеличении производства нефтепродуктов, наращивании запасов топлива до 1,6-1,7 млн тонн к маю, увеличении объемов продаж на бирже при соблюдении критериев регулярности и равномерности. Кроме того, Минэнерго рекомендовало ряду компаний в феврале снизить экспортные поставки в пользу внутреннего рынка, а ФАС надеется, что в феврале заработает совместный приказ, по которому повысятся нормативы биржевых продаж: с 6% до 7,5% по дизтопливу и с 10% до 11% по бензину.

При этом тему корректировки демпфера, которую нефтяники активно поднимают в последнее время, в ведомствах не комментируют. Замглавы Минэнерго Павел Сорокин лишь подчеркнул, что демпферный механизм отвечает задачам, для которых он создавался. По его словам, сейчас демпфер нейтрален, на рынок влияют другие факторы. Сорокин выразил надежду, что те меры, которые предпринимают ФАС и Минэнерго, в ближайшее время нормализуют топливный рынок.