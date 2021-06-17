Промсвязьбанк подал иск более чем на 100 млрд рублей по делу Ананьевых

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк подал гражданский иск о возмещении ущерба в рамках уголовного дела о растрате в отношении бывших совладельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, сумма исковых требования составляет 100 млрд 559 млн 215 тыс. 771 руб. 41 коп.

В пресс-службе Промсвязьбанка "Интерфаксу" сообщили, что "после возбуждения уголовного дела банк заявил гражданский иск о возмещении ущерба на сумму свыше 100 млрд руб.".

"За прошедшее время с момента подачи иска ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами", - добавили там.

Ананьевы заочно арестованы в России по обвинению в хищении путем растраты в особо крупном размере.

Как заявляли в Следственном комитете, в 2017 году организованная Ананьевыми группа похитила денежные средств Промсвязьбанка на сумму 57,3 млрд руб. и $505,6 млн под видом сделок с подконтрольными братьям компаниями.

Дело в отношении ряда фигурантов, которые находятся в России, выделено в отдельное производство и в настоящее время готовится к направлению в суд. Часть обвиняемых так же, как и Ананьевы, объявлена в розыск.

В СК заявляли, что российскими правоохранительными органами было установлено имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 млрд руб., на которое наложен арест.

В России Ананьевы также фигурируют в арбитражных разбирательствах, в рамках которых сумма претензий к банкирам составляет несколько сотен миллиардов рублей.

Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе Промсвязьбанка создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

В январе 2021 года Дмитрий Ананьев был признан в России банкротом.