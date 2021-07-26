Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:01Заразились
на 25.07В России 6 126 541+24 072В мире 194 123 828+392 921

Промсвязьбанк уменьшил уставный капитал на 0,25 рубля

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк сообщил, что погасил 371,1 млрд привилегированных акций. В результате уставный капитал банка сократился на 0,25 рубля - до 108 208 058 780 рублей.

Уставный капитал ПСБ теперь состоит из 160 секстиллионов 636 квинтиллионов 374 квадриллиона 518 триллионов 443 млрд 744 млн 356 тысяч 511 акций номинальной стоимостью 1/1 484 513 966 228 рубля каждая.

Погашенные "префы" были выпущены банком в январе 2018 года, после начала санации, затем сам ПСБ их приобрел.

Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный Банку России, а позднее перешел в собственность Росимущества.

На базе ПСБ создали банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

В январе 2021 года Дмитрий Ананьев был признан в России банкротом.

Промсвязьбанк по итогам первого квартала 2021 года занял 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Промсвязьбанк Банк России Дмитрий Ананьев Росимущество

Новости по теме

Новости

Семью адмирала ВМФ нашли зарезанной в Петербурге

РЖД возобновили продажу билетов на следующие по Транссибу поезда

Etalon решила купить имущественный комплекс "Электрозавода" в Москве

Суд вновь направил якутского шамана Габышева на принудительное лечение

Суд вновь направил якутского шамана Габышева на принудительное лечение

"ЭкоНива" попросила суд расторгнуть опционные соглашения с РСХБ

Рубль в понедельник утром незначительно снижается к доллару и евро

Рубль в понедельник утром незначительно снижается к доллару и евро

Мишустин обсудит с Путиным создание свободной таможенной зоны на Курилах

Мишустин в ходе поездки на Дальний Восток посетит остров Итуруп

Мишустин в ходе поездки на Дальний Восток посетит остров Итуруп

Что произошло за день: воскресенье, 25 июля

Следующий авиасалон МАКС состоится в июле-августе 2023 года

Следующий авиасалон МАКС состоится в июле-августе 2023 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');