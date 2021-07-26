Промсвязьбанк уменьшил уставный капитал на 0,25 рубля

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк сообщил, что погасил 371,1 млрд привилегированных акций. В результате уставный капитал банка сократился на 0,25 рубля - до 108 208 058 780 рублей.

Уставный капитал ПСБ теперь состоит из 160 секстиллионов 636 квинтиллионов 374 квадриллиона 518 триллионов 443 млрд 744 млн 356 тысяч 511 акций номинальной стоимостью 1/1 484 513 966 228 рубля каждая.

Погашенные "префы" были выпущены банком в январе 2018 года, после начала санации, затем сам ПСБ их приобрел.

Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный Банку России, а позднее перешел в собственность Росимущества.

На базе ПСБ создали банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

В январе 2021 года Дмитрий Ананьев был признан в России банкротом.

Промсвязьбанк по итогам первого квартала 2021 года занял 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".