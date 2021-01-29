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Дмитрий Ананьев признан банкротом по иску "Настюши"

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру реализации имущества

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в пятницу признал экс-совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника, следует из материалов суда.

Решение принято по иску зерновой компании "Настюша".

Верховный суд (ВС) РФ 26 октября 2020 года отказал Ананьеву в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций о законности введения в отношении него по заявлению ЗК "Настюша" процедуры реструктуризации долгов в рамках дела о его банкротстве. В июне прошлого года Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве Ананьева. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

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Заявление компании Rushford Сorporate Ltd о признании Ананьева банкротом Арбитражный суд Москвы принял к производству 15 ноября 2019 года. В связи с тем, что на момент подачи уже рассматривалось дело о банкротстве бизнесмена по заявлению "Настюши", заявление Rushford было принято в качестве вступления в дело о банкротстве и подлежало рассмотрению после принятия решения по требованию "Настюши".

На данный момент заявителями и кредиторами по заявлению являются также Софья Симановская, ООО "Левит", "ПСБ Лизинг", Marbale Universal Corp, Ассоциация АУ СРО "ЦААУ", Кирилл Яновский.

В ноябре 2020 года Арбитражный суд Москвы приостановил производство по проверке обоснованности требования Промсвязьбанка о включении в реестр кредиторов экс-главы ПСБ Дмитрия Ананьева 278,4 млрд рублей убытков. Как сообщалось в определении суда, дело приостановлено до вступления в силу решения по иску ПСБ о взыскании с экс-руководства банка, в том числе с Ананьева, 282,2 млрд рублей.

ПСБ ранее контролировался братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества.

ЗК "Настюша" была признана банкротом 21 февраля 2018 года. Компания входит в одноименную группу вместе с рядом предприятий по производству зерна, хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее крупными из них являются "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов".

Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев Настюша

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