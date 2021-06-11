ЦБ ждет восстановления экономики к докризисным уровням к июлю

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Экономическая активность в России восстанавливается быстрее ожиданий, выпуск в ряде отраслей экономики превысил докризисные значения, в целом ВВП выйдет на допандемийный уровень уже во II квартале 2021 года, сообщил Банк России после решения повысить ключевую ставку с 5% до 5,5%.

"Оперативные индикаторы свидетельствуют об устойчивом росте потребительского и инвестиционного спроса. По оценкам Банка России, потребительская активность в целом достигла уровней до начала пандемии. Продолжается активное восстановление сектора услуг населению. Выпуск в большинстве отраслей экономики, по оценкам Банка России, превысил докризисные уровни. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом в некоторых секторах наблюдается ее дефицит", - отмечают в ЦБ.

"Поддержку российской экономике также оказывает внешний спрос. На фоне постепенной нормализации эпидемической обстановки в мире улучшаются перспективы восстановления мировой экономики. Это, в свою очередь, усиливает рост цен на мировых товарных рынках", - говорится в релизе.

"В этих условиях, по оценкам Банка России, российская экономика вернется к докризисному уровню уже в II квартале 2021 года", - ожидают в ЦБ.

"На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать факторы со стороны как внутренних, так и внешних условий. Динамика внутреннего спроса будет во многом определяться темпами дальнейшего расширения частного спроса. Поддержку потребительскому спросу будет оказывать снижение склонности домашних хозяйств к сбережению наряду с ростом доходов и кредитования. Влияние на внутренний спрос также окажет процесс нормализации бюджетной политики с учетом объявленных дополнительных социальных и инфраструктурных мер. Динамика внешнего спроса будет в большей степени зависеть от мер бюджетной поддержки в отдельных развитых странах, а также темпов вакцинации в мире", - описывают в ЦБ среднесрочные ожидания.

ЦБ в этот раз не публиковал среднесрочный прогноз, так как заседание не было опорным (прогноз будет уточняться в июле). Действующий от апреля прогноз ЦБ роста ВВП в 2021 году составляет 3-4%, в 2022 году - 2,5-3,5%, в 2023 году - 2-3%.

ВВП России, по оценке Минэкономразвития, за январь-апрель 2021 года вырос на 1,8% к соответствующему периоду 2020 года, при этом в апреле 2021 года на фоне низкой базы скачок ВВП оценивается министерством в 10,7% к апрелю 2020 года.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце мая по росту ВВП на 2021 год незначительно вырос до 3,2% с 3,0% по опросу месяц назад.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля по росту ВВП в 2021 году равняется 2,9% (министерство понизило его с 3,3% из-за меньшего, чем ожидалось, падения экономики в 2020 году). При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что экономика пока восстанавливается чуть лучше ожиданий министерства и при сохранении текущих тенденций в июле министерство может несколько повысить прогноз на 2021 год.

Более существенные расхождения у экономистов с официальными прогнозами по динамике ВВП в 2022 году - аналитики ожидают замедления роста российской экономики до 2,2%, в то время как Минэкономразвития ожидает ускорения до 3,2%, а ЦБ ждет роста в 2022 году в интервале 2,5-3,5%.