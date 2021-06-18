Фондовые индексы США изменились разнонаправленно на итогах заседания ФРС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в четверг не продемонстрировали единой динамики после завершения днем ранее двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи. Он отметил, что время такого шага остается неопределенным, пишет The Wall Street Journal.

"После сбрасывания со счетов роста инфляции и инфляционных ожиданий в последние три месяца Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC), кажется, снова взялся за штурвал", - сказала экономист Jefferies Анета Марковска, которую цитирует MarketWatch.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - показал, что семеро из 18 руководителей американского ЦБ не исключают их повышения в 2022 году. В марте такие ожидания были у четырех членов FOMC.

"Это техническое изменение, но оно говорит о направлении движения: ужесточение, а не послабление", - отмечает аналитик Markets.com Нил Уилсон.

Рыночный аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада, в свою очередь, считает, что ФРС "была настолько ястребиной, насколько возможно в данных обстоятельствах, и удивила рынок".

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 37 тыс. - до 412 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 375 тыс., а не 376 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 367 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали 360 тыс.

Индекс деловой активности Филадельфии в июне опустился до 30,7 пункта с 31,5 пункта в мае. Аналитики ожидали снижения до 31 пункта.

Акции Philip Morris International Inc. подорожали на 0,1%. Компания представила новую структуру своего американского подразделения и назначила его главой Дипака Мишру вместо Мартина Кинга.

Котировки акций CureVac NV упали на 39% после того, как компания сообщила, что ее вакцина от коронавируса эффективна лишь на 47%.

Акции производителя генетических тестов 23andMe подскочили на 21,2% на дебютных торгах.

Рыночная стоимость Ford Motor Co. опустились на 1,7%, хотя компания сообщила, что во втором квартале ожидает более высокую EBIT, чем прогнозировалось ранее.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 210,22 пункта (0,62%) и составил 33823,45 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 1,84 пункта (0,04%) - до 4221,86 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 121,67 пункта (0,87%) и составил 14161,35 пункта.