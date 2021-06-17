Рубль усилил рост к доллару и евро на снижении геополитических рисков

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Доллар немного снижается, евро демонстрирует намного более заметное ослабление на Московской бирже в четверг вечером, разница в их динамике обусловлена итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, состоявшегося накануне. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине, отыгрывая, в том числе, ослабление геополитических рисков после переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, состоявшихся также в среду.

Курс доллара США составил 72,42 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 14,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,24 руб./EUR1, подешевев на 87,25 копейки. Ранее евро вплотную приближался к 86 руб./EUR1 впервые с августа 2020 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 47,08 копейки - до 78,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине на вечерних торгах, отыгрывая как уменьшение геополитических рисков вокруг России по итогам российско-американского саммита на высшем уровне, так и результаты заседания ФРС, которое состоялось в среду. Рубль растет, несмотря на активно дешевеющую нефть.

Итоги встречи Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин позитивно оценил встречу с американским коллегой Джозефом Байденом. По его словам, обстановка в ходе переговоров была очень доброжелательной. "Как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам, они во многом очень расходятся, мы зафиксировали, в чем расходятся", - сказал Путин в четверг во время встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ.

Путин выразил надежду, что никто не будет мешать президенту США спокойно делать свою работу, и подчеркнул, что России и США лучше не враждовать, а объединить усилия в решении существующих проблем, включая борьбу с киберпреступностью. По его словам, озабоченности есть с обеих сторон, "но когда совсем люди не разговаривают, то тогда все больше и больше взаимных претензий там, где их могло бы и не быть".

Саммит РФ-США прошел, скорее, со знаком "плюс" и был результативен, однако каких-либо планов проведения следующего саммита пока нет, в свою очередь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Расхождения на саммите Путина и Байдена сохранялись по теме Белоруссии и роли НАТО, в то время как украинские дела углубленно не обсуждались, были обозначены в качестве проблем, существующих в арсенале, взаимоотношения Москвы и Вашингтона, также сказал он. При этом "красной линией" для России является возможное вступление Украины в НАТО.

Песков также сообщил, что в ходе переговоров лидеров РФ и США в Женеве не озвучивались обвинения в адрес российского правительства в кибератаках на Вашингтон.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, первая встреча РФ и США в рамках комплексного двустороннего диалога по стратегической стабильности, о запуске которого договорились президенты, может пройти уже в ближайшие недели.

Посол России в США Анатолий Антонов, отозванный в Москву для консультаций в середине марта, уже на следующей неделе приступит к работе в Вашингтоне, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Антонов был отозван в Россию для консультаций после резкого высказывания Байдена в телеэфире в адрес Путина. Ранее сроки его возвращения в Вашингтон не назывались.

Мнения экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, в первой половине торгового дня на валютном рынке сохранялся негативный эффект от результатов прошедшего накануне заседания ФРС, так как рынки увидели некоторое ужесточение позиции американского регулятора.

"Это стало фактором давления на валюты EM и поддержкой для доллара США, при этом оптимизм после встречи лидеров США и РФ уже практически не был заметен. В результате утром пара "доллар-рубль" поднималась до 72,7 руб.$1, обновив максимум более чем за неделю, а в дальнейшем торговалась в районе 72,5 руб./$1. Однако ближе к окончанию рабочего дня в рубле снова появился интерес инвесторов, и российская валюта протестировала отметку 72,1 руб./$1. С учетом того, что большинство других валют EM по-прежнему торговалось в минусе, а глобальные индексы демонстрировали смешанную динамику, поддержку рублю, по-видимому, вновь оказали факторы геополитического характера, в частности, новые положительные комментарии официальных лиц по итогам вчерашней встречи", - отмечает Кравченко.

"Рисковые активы отреагировали крайне негативно на сигнал ФРС, так как лишение рынков больших денежных вливаний, раздувших глобальный пузырь активов, способно привести к его схлопыванию, что может вызвать новый кризис. Поддержку рублевым активам оказывают позитивные результаты вчерашней встречи президентов России и США. Ее итоги уменьшили геополитические риски, продемонстрировав желание сторон продолжать диалог в конструктивном русле по ключевым двухсторонним и международным проблемам. (. . .) В середине сессии российская валюта ускорила рост, в том числе по отношению к доллару, хотя на мировом рынке он продолжил повышаться, а нефть сдала позиции. Вероятно, сказывается сокращение геополитического дисконта в рубле на фоне позитивных оценок итогов саммита Россия-США", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Решение ФРС по ставке

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам июньского заседания. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности". Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

ЦБ повысил прогноз роста ВВП США в 2021 году до 7% c ожидавшихся в марте 6,5%. При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - показал, что семеро из 18 руководителей американского ЦБ не исключают их повышения в 2022 году. Увеличения ставок в 2023 году ждет большинство - 13 человек.

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания заседания более оптимистично оценил экономические перспективы, чем это было всего несколько месяцев назад, заявив, что "мы скоро окажемся на очень сильном рынке труда". Тем не менее, он предупредил, что ФРС не будет торопиться с повышением процентных ставок.

На четверг запланировано выступление министра финансов США Джанет Йеллен перед комиссией Палаты представителей по поводу проекта федерального бюджета на 2022 финансовый год, который предусматривает увеличение государственных расходов до $6 трлн.

Выступая в финансовом комитете Сената в среду, Йеллен поддержала предлагаемый президентом США Джо Байденом проект бюджета. "Мы должны позволить себе эти инвестиции рано или поздно, и сейчас самый стратегически верный момент с фискальной точки зрения, чтобы осуществить их", - приводит ее слова газета The Wall Street Journal.

Также глава американского Минфина сказала, что администрация Байдена внимательно следит за уровнем инфляции, но подтвердила, что считает текущее ценовое давление временным в условиях улучшения ситуации с пандемией коронавируса и продолжающегося открытия экономики.

В проекте бюджета на предстоящий фингод, который стартует 1 октября 2021 года, прогнозируется, что потребительские цены вырастут на 2,1% в 2021 году, однако, как отметила Йеллен, эти прогнозы были подготовлены в середине февраля, до оживления экономической активности.

"Мы собираемся провести промежуточный обзор и дать новый прогноз, и, безусловно, для инфляции в этом году он будет гораздо выше", - сказала она.

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и стали максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение на торгах в четверг на фоне укрепления доллара после заседания ФРC. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в четверг составила $72,55 за баррель, что на 2,47% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени до $70,42 за баррель, что на 2,4% ниже итогового значения предыдущей сессии.

В то же время, прогноз для нефтяного рынка остается позитивным, отмечают аналитики Citigroup, которые считают, что Brent вскоре может подорожать до $80 за баррель. Отложенный спрос на поездки, который реализуется благодаря вакцинации от коронавируса, поддержит потребление топлива этим летом.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 июня на 47,25 копейки, до 72,5048 руб./$1, и уменьшил курс евро на 65,24 копейки, до 86,7012 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в четверг на 49,44 копейки по отношению к среде и составил 72,4783 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 34,93 копейки и составил 72,4558 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 231,51 млн, из которых $726,859 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 504,651 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 62,68 копейки, до 86,6547 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 66,18 копейки и составил 86,5479 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR809,945 млн, из которых EUR359,066 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR450,879 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,63% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 1 б.п. - до 5,69% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась также на 1 б.п. - до 5,8% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 3 б.п. - до 6,29% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 5 б.п. - до 6,52% годовых.