Европейские фондовые рынки изменились в четверг разнонаправленно на заявлениях ФРС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в четверг на фоне более "ястребиных" заявлений руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, чем ожидали рынки.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,12% и составил 459,33 пункта. Индикатор прервал девятидневную череду роста, которая стала самой длительной за последние три с половиной года, пишет Trading Economics.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,44%, итальянский FTSE MIB - 0,21%, испанский IBEX 35- 0,07%. Французский CAC 40 повысился на 0,2%, германский DAX - на 0,11%.

По итогам июньского заседания, которое завершилось в среду, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Также Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Эти решения совпали с прогнозами экономистов и участников рынка.

Между тем ЦБ повысил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 7% c ожидавшихся в марте 6,5%. При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок - показал, что семеро из 18 руководителей американского ЦБ не исключают их повышения в 2022 году. Увеличения ставок в 2023 году ждет большинство - 13 человек.

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи заявил, что представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Он отметил, что время такого шага остается неопределенным.

Пауэлл более оптимистично оценил экономические перспективы, чем это было всего несколько месяцев назад, заявив, что "мы скоро окажемся на очень сильном рынке труда". Тем не менее, он предупредил, что ФРС не будет торопиться с повышением процентных ставок.

Опубликованные в четверг статданные показали, что продажи автомобилей в Европейском союзе в мае 2021 года подскочили на 53,4% в годовом выражении.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных в прошлом месяце новых автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) составило 891,665 тыс. по сравнению с 581,186 тыс. в мае 2020 года. Между тем показатель все еще остается ниже значения, зафиксированного в мае 2019 года, на уровне 1,2 млн автомобилей.

В январе-мае совокупные продажи автомобилей в странах ЕС увеличились на 29,5%, до 4,3 млн. Рост продаж в марте, апреле и мае нивелировал существенное падение показателя в первые два месяца 2021 года, отмечается в сообщении ACEA.

Потребительские цены в еврозоне в мае 2021 года увеличились на 2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Относительно предыдущего месяца потребительские цены в регионе повысились на 0,3%.

Показатели совпали с предварительными оценками. Аналитики не ожидали их пересмотра, свидетельствуют данные Trading Economics.

В числе лидеров роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 оказались европейских авиакомпаний easyJet PLC и Ryanair Holdings PLC, которые подорожали на 2,4% и 3,2% соответственно.

Котировки бумаг Whitbread Plc поднялись на 1,9%. Британская группа компаний сообщила, что практически все принадлежащие ей гостиницы и рестораны в стране уже возобновили работу, хотя продажи и остаются ниже допандемийных уровней.

Бумаги британской Trainline Plc, владеющей платформой для продажи проездных билетов, прибавили в цене 5,1%. Компания зафиксировала рост чистой выручки от продаж билетов более чем в четыре раза в первом квартале текущего финансового года на фоне снятия карантинных ограничений.

Лидерами падения стали акции золотодобывающей компании Centamin Plc, подешевевшие на 5,9%.