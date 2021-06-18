Первый канал не будет платить дивиденды за 2020 год

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - АО "Первый канал", зафиксировавшее прибыль по РСБУ впервые за несколько лет, не будет платить дивиденды за 2020 год.

"Минфину , Минцифры, Росимуществу при подготовке директивы представителями интересов РФ для участия в заседании совета директоров акционерного общества "Первый канал" при рассмотрении повестки дня о размере дивидендов по акциям (...) по итогам его деятельности за 2020 год не предусматривать выплату дивидендов", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном в пятницу.

Контрольный пакет акций Первого канала находится у государства: 38,9% принадлежат Росимуществу, еще 9,1% акций у ФГУП "ИТАР-ТАСС", 3% - у ФГУП "ТТЦ Останкино". Еще 29% контролируют структуры "Национальной медиа группы".

Весной 2019 года в состав акционеров телеканала вошел ВТБ, купив 20% у компании Романа Абрамовича "ОРТ-КБ". Условия сделки стороны не раскрывали. ВТБ называл ее "частью успешного бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ, включающего медиа-сегмент". В конце сентября 2020 года стало известно, что ВТБ вышел из капитала "Первого канала".

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал указ о снижении доли государства в АО "Первый канал" с 51% до 34%. Это необходимо для проведения допэмиссии акций, которая, в свою очередь, нужна для финансового оздоровления "Первого канала". ВТБ готов вернуться в состав акционеров телеканала по итогам допэмиссии в рамках процедуры конвертации долга.

По итогам 2020 г АО "Первый канал" по итогам 2020 года получило чистую прибыль в размере 6,3 млрд руб. До этого в последний раз Первый канал демонстрировал чистую прибыль в 2013 году, когда она составила 2,7 млрд руб.1рр