Первый канал перестанет быть государственным

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Государство намерено снизить свою долю в уставном капитале "Первого канала" с контрольного пакета (51%) до уровня не менее 34%, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, размещенном в справочной правовой системе "Консультант плюс".

В документе указано, что в целях повышения финансовой устойчивости акционерного общества "Первый канал" будет осуществлен дополнительный выпуск акций и их реализация негосударственным акционерам при обеспечении сохранения доли РФ в уставном капитале в размере не менее 34% голосов.

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