Первый канал впервые за семь лет получил прибыль

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - АО "Первый канал" по итогам 2020 года получило чистую прибыль в размере 6,3 млрд руб., говорится в отчетности компании.

Последний раз Первый канал демонстрировал чистую прибыль в 2013 году, когда она составила 2,7 млрд руб.

Между тем, выручка компании упала по сравнению с 2019 годом на 6,7%, до 25,2 млрд руб. Этот показатель у Первого канала снижается второй год подряд, при этом темпы сокращения замедлились с 17,8% в 2019 году.

Резко - сразу на четверть - сократилась себестоимость, с 37,3 до 28 млрд рублей, за счет чего в 3,7 раза, до 2,8 млрд руб., снизился валовый убыток. Чистая прибыль сложилась в первую очередь за счет статьи "прочие доходы" - 11,9 млрд руб. против 6,9 млрд руб. в 2019 году. В опубликованной отчетности Первого канала оба этих фактора - резкое сокращение материальных затрат и увеличение прочих доходов - не расшифровываются.