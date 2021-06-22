Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45Заразились
на 22.06В России 5 350 919+16 715В мире 178 786 160+298 791

Пумпянский призвал бизнес стимулировать вакцинацию выходным или премией

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Противодействие новой волне пандемии требует оперативных мер, в том числе стимулирования вакцинации сотрудников компаний, считает президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), бенефициар "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский.

В РоссииОмбудсмен сочла "нечестной игрой" дискриминацию непривитых работниковОмбудсмен сочла "нечестной игрой" дискриминацию непривитых работниковЧитать подробнее

"Мы рекомендуем частным предприятиям, а также призываем государственные организации Свердловской области активнее вовлекаться в прививочную кампанию, в том числе путем распространения практик стимулирования вакцинации, таких как предоставление дополнительного выходного дня или выплаты денежных поощрений вакцинированным сотрудникам", - приводятся на сайте СОСПП слова Пумпянского.

Он также призвал бизнес реализовывать "иные меры и акции, направленные на стимулирование вакцинации". Пумпянский уточнил, что эти меры уже доказали свою эффективность на ряде предприятий, входящих в СОСПП.

коронавирус Дмитрий Пумпянский

Новости по теме

Новости

Энергопотребление в России обновило летний максимум на фоне жары

В Москве запретили все мероприятия численностью больше 500 человек

Трейдер "Беларуськалия" увидел в санкциях риск роста цен на продукты по всему миру

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Минюст зарегистрировал приказы о повышении цен на газ "Газпрома" с 1 июля

Узбекистан из продавца превратился в покупателя газа у "Газпрома"

Узбекистан из продавца превратился в покупателя газа у "Газпрома"

Германия начала антимонопольное расследование против Apple

Мишустин поручил дополнительно просубсидировать обновление моделей "КАМАЗа"

Мишустин поручил дополнительно просубсидировать обновление моделей "КАМАЗа"

Фондовый рынок США закрылся снижением

Фондовый рынок США закрылся снижением

Европейские фондовые индексы обновили минимумы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');