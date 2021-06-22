Пумпянский призвал бизнес стимулировать вакцинацию выходным или премией

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Противодействие новой волне пандемии требует оперативных мер, в том числе стимулирования вакцинации сотрудников компаний, считает президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), бенефициар "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский.

"Мы рекомендуем частным предприятиям, а также призываем государственные организации Свердловской области активнее вовлекаться в прививочную кампанию, в том числе путем распространения практик стимулирования вакцинации, таких как предоставление дополнительного выходного дня или выплаты денежных поощрений вакцинированным сотрудникам", - приводятся на сайте СОСПП слова Пумпянского.

Он также призвал бизнес реализовывать "иные меры и акции, направленные на стимулирование вакцинации". Пумпянский уточнил, что эти меры уже доказали свою эффективность на ряде предприятий, входящих в СОСПП.