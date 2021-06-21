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Омбудсмен сочла "нечестной игрой" дискриминацию непривитых работников

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получает множество обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты от коронавируса.

"Вот, например, пишут, компания "Норильский никель": всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут", - сказала Москалькова в эфире радио "Вести FM" в понедельник.

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В связи с этим омбудсмен заявила, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является "нечестной игрой". "Я считаю, что такое стимулирование прививки - это нечестная игра, нечестная акция", - заявила она.

При этом на отметила, что "конечно, идея сама по себе правильная - оградить общество", но "механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают массовый психоз, боязнь".

"Но самое главное - непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели. Или они не могут по медицинским показаниям (вакцинироваться - ИФ)", - добавила омбудсмен.

На днях на фоне сообщений из ряда регионов о введении обязательной вакцинации отдельных групп работников министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что сотрудника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить от работы, если в регионе действует постановление об обязательной вакцинации.

Хроника 09 января 2020 года – 21 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Москалькова коронавирус

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