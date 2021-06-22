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Золотодобытчик Nordgold решил отложить IPO

Золотодобытчик Nordgold решил отложить IPO
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Nordgold решил отложить размещение на LSE, сообщила компания.

IPO ожидалось в конце июня. Также Nordgold планировал вторичный листинг на "Московской бирже" и даже получил допуск к торгам.

Новые сроки возможного размещения в сообщении не указаны.

В рамках размещения свои бумаги должны были предложить структуры Мордашовых: компания Ocean Management Limited, бенефициаром которой является Алексей Мордашов (общая доля в Nordgold составляет 35%), а также его сыновья Кирилл (32,5%) и Никита (32,5%).

Nordgold рассчитывает на free float как минимум 25% по итогам размещения и на включение бумаг в индексы FTSE.

Nordgold замыкает топ-5 золотодобытчиков РФ. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо.

Новость дополняется

Nordgold

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