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Nordgold выиграл участок в Забайкалье с ресурсами 74 т золота

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Компания "Урях", входящая в группу Nordgold, выиграла аукцион на Бахтарнакскую перспективную площадь в Забайкалье, следует из информации на сайте www.torgi.gov.ru.

Прогнозные ресурсы участка по Р1+Р2+Р3 оцениваются в 74 тонны рудного золота.

Стартовая цена торгов составляла 48,4 млн рублей, итоговая - около 208,1 млн рублей. Заявки на участие в торгах подавали также "Полюс" и связанные с фондом "Энергия" Игоря Юсуфова "Новая рудная компания" и "Новая медная компания".

Бахтарнакская площадь располагается относительно недалеко от геологоразведочного проекта Урях (Иркутская область), рассказали "Интерфаксу" в Nordgold.

Nordgold замыкает топ-5 золотодобытчиков РФ. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Основным бенефициаром Nordgold с долей 99,9% является семья Алексея Мордашова.

Nordgold

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