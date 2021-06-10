Золотодобытчик Nordgold подтвердил планы IPO

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Nordgold подтвердил планы провести размещение акций: бумаги компании уже допущены к торгам на Московской бирже, где запланирован вторичный листинг, а допуск к торгам на LSE ожидается в конце июня - начале июля, говорится в сообщении Nordgold.

В рамках размещения свои бумаги предложат структуры Мордашовых: компания Ocean Management Limited, бенефициаром которой является Алексей Мордашов (общая доля в Nordgold составляет 35%), а также его сыновья Кирилл (32,5%) и Никита (32,5%).

Nordgold рассчитывает на free float как минимум 25% по итогам размещения и на включение бумаг в индексы FTSE.

"Мы ориентируемся на эту планку (25% - ИФ), в принципе", - заявлял ранее Мордашов "Интерфаксу" в ответ на вопрос об объеме размещения. Также от отметил, что пакет будет размещаться пропорционально долям акционеров.

Организаторами IPO выступает Citigroup, J.P. Morgan, "ВТБ Капитал", BMO Capital Markets, Credit Suisse, Газпромбанк и Renaissance Securities.

В январе The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на свои источники, что Nordgold может быть оценен в рамках размещения более чем в $5 млрд. Когда компания в 2017 году провела делистинг, ее капитализация составляла примерно $1,2 млрд, что, по мнению золотодобытчика, не позволяло оценить его надлежащим образом.

Мордашовы являются основными бенефициарами Nordgold, суммарная доля свыше 99,9%.

Nordgold замыкает топ-5 золотодобытчиков РФ. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо.