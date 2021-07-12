Мировой рынок развлечений и медиа вырастет на 6,5% в 2021 году

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мировой рынок развлечений и медиа (E&M) увеличится на 6,5% в 2021 году и на 6,7% в следующем году, чему способствует высокий спрос на цифровой контент и рекламу, сообщается в ежегодном обзоре отрасли PwC.

Возобновление роста последовало за сложным 2020 годом, когда объем офлайн-развлечений резко сократился, в том числе на 71% снизились кассовые сборы кинотеатров.

Доходы глобальной индустрии E&M в прошлом году сократились на 3,8% - до $2 трлн по сравнению с $2,1 трлн в 2019 году. Это стало самым большим падением за 22 года проведения исследований PwC.

Как ожидается, с 2021 года по 2025 год совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) глобальных доходов E&M составят 5%. В результате в 2025 году общий объем рынка может составить $2,6 трлн.

Традиционное телевидение и видео-контент, доступный для просмотра дома, все еще остается крупнейшим потребительским сегментом E&M ($219 млрд), но в течение следующих пяти лет он продолжит сокращение (в среднем на 1,2%).

Сегмент потокового видео достиг максимума в 2020 году и продолжит повышаться, отмечается в сообщении. По прогнозам, объем потокового вещания по запросу (SVOD) вырастет в среднем на 10,6% к 2025 году и достигнет $81,3 млрд.

Между тем ожидается, что прибыль кинотеатров будет восстанавливаться в 2021 году по мере ослабления ковидных ограничений, но не восстановится до уровня, предшествующего пандемии, по крайней мере до 2024 года.

Доходы сегмента видеоигр и киберспорта продолжали стремительно расти и достигли $147,7 млрд в 2020 году. При этом предполагается, что CAGR составит 5,7% в ближайшие пять лет, и к 2025 году выручка сегмента составит $194,4 млрд.

Виртуальная реальность (VR) - самый быстрорастущий сегмент E&M. Его выручка выросла на 31,7% в прошлом году, составив $1,8 млрд. По прогнозам, темпы подъема в среднем будут превышать 30% в течение пяти лет и достигнут $6,9 млрд в 2025 году.

Музыкальная отрасль готова к росту после значительного падения доходов сегмента живой музыки (на 74,4% в 2020 году). Ожидается, что общие доходы музыкальной индустрии вырастут в среднем на 12,8% в течение следующих пяти лет, чему будет способствовать рост цифрового потокового вещания, которое к 2025 году увеличится до $29,3 млрд. Также ожидается возобновление живых выступлений.

Расходы на интернет-рекламу в 2020 году выросли на 9% - до $336 млрд. При этом они впервые превысили затраты на традиционную рекламу. По прогнозам, в течение пяти лет они будут повышаться в среднем на 7,7%.

На обеспечение доступа к интернету пришлось 34% расходов индустрии в 2020 году. Ожидается, что за счет среднегодового роста в 4,9% объем данного сегмента повысится с $694 млрд в минувшем году до $880 млрд в 2025 году.

Мобильный доступ в интернет будет стимулировать рост рынка, при этом CAGR составит 6,1%. В результате за счет распространения сетей 5G, достижений в области мобильных технологий и пакетов премиум-контента объем доходов увеличится с $449 млрд в 2020 году до $605 млрд через пять лет.

"Пандемия замедлила развитие индустрии развлечений и медиа в прошлом году, но она также ускорила и усилила смену тенденций, которые уже трансформировали отрасль, - сказал глобальный руководитель практики развлечений и медиа PwC (Германия) Вернер Баллхаус. - Перенос кассовых сборов на потоковые платформы, перенос контента на мобильные устройства, усложнение отношений между создателями, производителями и дистрибьюторами контента - все это способствовало изменению динамики и сфер влияния в индустрии. Наш прогноз показывает, что потребность в контенте, дальнейшее развитие технологий, новые бизнес-модели и способы создания ценности итогового продукта будут стимулировать рост отрасли в течение следующих пяти лет и далее".

По его словам, даже в тех областях, которые демонстрируют наиболее впечатляющий рост (например, потоковое видео), характер конкуренции, вероятно, резко изменится в ближайшие годы, так как социальный, политический и нормативный контекст, в котором вынуждены работать все компании, продолжает развиваться непредсказуемым образом.