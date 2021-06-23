В НКР спрогнозировали рекордный объем выдачи ипотеки в РФ в 2021 году

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Рынок ипотеки по итогам 2021 года может обновить прошлогодний рекорд, несмотря на корректировку льготной программы, считают в кредитном рейтинговом агентстве НКР.

"Существенное изменение условий льготной ипотеки замедлит динамику сегмента во второй половине 2021 года, но не помешает рынку обновить рекорд. НКР ожидает роста новых выдач до 4,6-4,8 трлн рублей по итогам текущего года против 4,4 трлн рублей в 2020 году", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Эксперты полагают, что изменения параметров льготной программы ипотеки окажут давление на динамику ипотечного рынка во второй половине года, однако спрос на нее останется достаточно высоким. Главные причины, по мнению аналитиков НКР, что доля кредитов менее 3 млн рублей в новых выдачах по-прежнему велика - более 50%, при этом спрос на семейную ипотеку заметно повысится.

По мнению аналитиков, вместе с высоким спросом цены на жильё также продолжат расти, но темпы роста замедлятся. При этом рост цен на недвижимость окажет умеренное позитивное влияние на динамику выдачи ипотеки, поскольку продолжит расти средний чек. В НКР отмечают, что за период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года он уже подскочил на 29%.

"В дальнейшем рост цен будет сдержаннее, но продолжится как минимум до конца года на фоне сохраняющегося превышения спроса над предложением жилья, в том числе в силу инвестиционного спроса, а также из-за устойчивого подорожания стройматериалов", - считают аналитики.

Они отмечают, что поддержит рынок ипотеки и изменение условий семейной программы, которое расширит круг возможных заёмщиков. Наиболее заметным будет её положительное влияние на первичный рынок столичного региона и Санкт-Петербурга благодаря сохранению повышенных лимитов кредитования.

"И хотя в апреле семейная ипотека составила немногим более 10% ссуд по льготным программам, мы ожидаем, что вклад этого сегмента в общий объём выдач увеличится к концу года", - подчеркнули в НКР.

Ранее ЦБ РФ в своем обзоре отметил, что в мае объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5% сопоставимо снизился по сравнению с апрелем (100 млрд рублей против 132 млрд рублей), но ее доля в общем объеме выдач сохраняется на уровне 25%. Всего на 1 июня 2021 года в рамках программы выдано кредитов на сумму свыше 1,5 трлн рублей.

"С учетом озвученных планов по продлению льготной "Программы 6,5" с "усеченным" лимитом и более высокой ставкой (7%) можно ожидать некоторого всплеска спроса на эту программу в июне 2021 года в крупных агломерациях. В дальнейшем возможно некоторое замедление, но по итогам года можно ожидать прирост ипотечного кредитования на уровне около 20%", - говорится в материалах Банка России.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября она была продлена до 1 июля 2021 года. Реализация программы привела к росту цен на недвижимость в ряде регионов на фоне повышенного спроса на жилье. Всю весну правительство обсуждало вопрос продления программы.

4 июня на пленарном заседании ПМЭФ президент РФ Владимир Путин анонсировал продление программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и установлением единого кредитного лимита для всех регионов в размере 3 млн рублей. Сейчас кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти и 6 млн рублей - в других регионах.

По данным ЦБ РФ, в январе-апреле 2021 года банки предоставили россиянам 609,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1 трлн 714,7 млрд рублей. Относительно аналогичного периода 2020 года объем жилищного кредитования вырос на 77,6% в денежном выражении и на 52,7% - в количественном.

По прогнозам экспертов, изменение программы льготной ипотеки может привести к перераспределению спроса в регионы РФ, где цены на жилье находятся на более низкой отметке.