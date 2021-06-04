Эксперты спрогнозировали уход спроса в регионы из-за изменения льготной ипотеки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Изменение программы льготной ипотеки может привести к перераспределению спроса в регионы РФ, где цены на жилье находятся на более низкой отметке, считают опрошенные "Интерфаксом" эксперты рынка.

Выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент РФ Владимир Путин анонсировал продление программы льготной ипотеки для всех регионов России до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и урезанием кредитного лимита до 3 млн рублей (сейчас он составляет 12 млн в Москве, Московской области, Петербурге и Ленобласти и 6 млн рублей - в других регионах).

"Выбранная конфигурация позволит сделать меры поддержки более адресными. Отсечка по максимальной стоимости недвижимости в 3 млн рублей наряду с расширением участников семейной ипотеки позволит стимулировать проекты массового сегмента в регионах с низкими объемами строительства и отсечь спекулятивный спрос на дорогие инвестиционные квартиры", - считает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Он добавил, что изменение параметров программы повысит доступность жилья для молодых семей с новорожденными детьми из малых и средних городов, которые планировали взять кредит для приобретения жилья.

По словам экспертов ЦИАН, новые условия де-факто "обнуляют" программу льготной ипотеки в Москве и Сочи, и частично – в Санкт-Петербурге и Подмосковье.

"К примеру, в столице при средней цене сделки, приближающейся к 15 млн, плюс 3 млн льготного кредита почти не помогут", - отметил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Он добавил, что снижение числа ипотечных покупателей способно привести к стабилизации цен на рынке жилья.

"В последние месяцы более 70% сделок на рынке были ипотечными. Уход части покупателей, сокращение числа обращений вкупе с наметившейся тенденцией по росту объема нового предложения должно привести к замедлению роста цен", - подчеркнул Попов.

Снижение суммы кредита показывает, что программа, в большей степени, рассчитана на регионы, чем на Москву и Петербург, считает завкафедрой "Ипотечное кредитование" Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

"Задача государства – поддержать реально необходимую покупку жилья теми гражданами, которые живут и предполагают дальше жить в своих городах и поселках. При этом снижение величины субсидируемого кредита в Москве и Петербурге не приведёт к тому, что эти кредиты брать не будут, их продолжат брать. Но уже не те люди, которые рассчитывали покрыть покупку целиком. Это снижение кредитных рисков, в конечном счете", - подчеркнул Цыганов.

По мнению генерального директора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николая Алексеенко, ограничение лимитов программы сделано для недопущения перегрева рынка в регионах, где жилищное строительство наиболее развито.

"В частности это рынки Москвы Санкт-Петербурга, Краснодара и других, наиболее крупных агломераций. В данных регионах продление льготной ипотеки не окажет существенного влияния на рост цен, так как размер ипотечного кредита в 3 млн рублей для данных рынков недостаточен, для продолжения "ипотечного бума" который мы наблюдали в прошлом году", - считает Алексеенко.

Он добавил, что резкая отмена программы оказала бы сдерживающий эффект на рынок жилищного строительства: в моменте ставка подскочила бы на 1,5-2 п.п. По его словам, решение позволит поддержать спрос в ряде регионов, где рынок жилищного строительства еще нуждается в поддержке.

При этом решение о сокращении лимитов кредита по льготной программе приведет к общему снижению спроса на новостройки, считает управляющий партнер риэлторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

"При использовании данных Росстата о средних ценах на первичном рынке в первом квартале 2021 года по субъектам РФ выходит, что только в 70% регионах (в 61 из 87) можно купить жилье по новым условиям", - отмечает Литинецкая.

Она добавила, что, в частности, в Москве доступность программы сократится, поскольку в массовом сегменте средний бюджет предложения в апреле составил 12,28 млн рублей, а минимальный - 4,06 млн рублей. В связи с этим "выбор у покупателя почти отсутствует".

С мнением о дальнейшем снижении спроса на рынке ипотеки согласен и директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

"Этот шаг государства ограничивает будущий спрос на рынке по сравнению с текущим вариантом льготной ипотеки, и таким образом скорее сокращает перекосы. Надо отметить, что на крупных рынках, как Москва и Санкт-Петербург, объем ипотеки будет сильно ниже средней выдачи, что также позволит снизить её влияние на рыночное равновесие", - подчеркнул Шибанов.

Он добавил, что льготная ипотека повлияла на рост цен на жилье из-за невозможности застройщиков быстро увеличить предложение, поэтому с корректировкой программы эта ситуация должна поменяться.

По мнению девелоперов, поддержка будет носить более адресный характер и поддержит региональные рынки недвижимости.

"Лимит в 3 млн рублей решает именно социальные вопросы. Если у покупателя есть накопления, то он может приобрести квартиру в Московском регионе в пределах 4-5 млн рублей, это скорее всего студии и однокомнатные. В этот лимит попадет около 10-15% от текущего объема наших сделок, поэтому мы в большей степени будем ориентироваться на скорректированную семейную ипотеку, где лимит остался прежним - 12 млн рублей", - подчеркнул директор по продажам ГК "Инград" Константин Тюленев.

Программа будет направлена на конкретные группы людей и регионы, где поддержка спроса на жилье необходима, считает коммерческий директор "Страна Девелопмент" Александр Гуторов.

"Ставки по программе все равно останутся привлекательными, особенно, для тех регионов, где не было значительного роста цен, а также ощущается острая нехватка жилья", - заключил он.