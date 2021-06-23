Рынок акций РФ сбавил "бычий" настрой из-за инцидента с британским эсминцем

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в среду сбавил "бычий" настрой после известий об инциденте с британским эсминцем в Черном море, который может осложнить дипломатические отношения между странами.

К 13:57 по Москве индекс МосБиржи составил 3 827,41 пункта (+0,2%, утром индикатор поднимался до 3847 пунктов), индекс РТС - 1657,78 пункта (+0,7%, утром индикатор поднимался в район 1670 пунктов); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 3,1%.

Подорожали акции "Роснефти" (+3,1%), UC Rusal (+2,4%), расписки Ozon (+1,8%), бумаги "РусГидро" (+1,4%), "ММК" (+1,1%), "Газпрома" (+0,9%), "Татнефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), ВТБ (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-2,2%), "Аэрофлота" (-1,6%), "Магнита" (-1%), расписки TCS Group (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), АФК "Система" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Тем не менее, поддержку рынку оказывает продолжающая дорожать нефть на данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе (запасы упали на 7,2 млн баррелей при прогнозах сокращения на 3,625 млн баррелей); цена Brent превысила $75 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 14:00 по Москве составила $75,42 за баррель (+0,8%), августовская цена WTI - $73,39 за баррель (+0,7%).

Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который вошел в территориальное море РФ в Черном море в районе мыса Фиолент, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - сообщили в Минобороны РФ.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер", заявили военные.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - говорится в сообщении.