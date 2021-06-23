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Военные РФ открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу в Черном море

Военные РФ открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу в Черном море
Британский эсминец "Дефендер"
Фото: Yulii Zozulia/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который вошел в территориальные воды РФ в Черном море в районе мыса Фиолент, сообщили в Минобороны России.

"Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - заявили в военном ведомстве.

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В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 осколочно-фугасных авиационных бомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) "Дефендер", заявили военные.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что ЧФ и пограничники пресекли нарушение госграницы РФ британским эсминцем.

Осколочно-фугасная авиационная бомба калибра 250 кг (ОФАБ-250)- универсальная авиабомба, эффективна при поражении военно-промышленных объектов, легкобронированной и легкоуязвимой техники, живой силы. Также предназначается для поражения самолетов на открытых стоянках, артиллерийских орудий на открытых и закрытых позициях, транспортных средств (железнодорожный подвижной состав, автотранспорт, морские и речные транспортные суда), складов ГСМ, понтонных переправ и живой силы противника.

Незваные гости в Черном море

14 июня Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что российский флот начал отслеживать действия эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов, зашедших в акваторию Черного моря.

"С нашей стороны этим кораблям точно рады не будут. Встречать их с почетом никто не собирается, но отслеживать их действия - непосредственным слежением, технически, с воздуха и космоса - будут обязательно", - сказал ранее "Интерфаксу" бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.

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"Черноморскому флоту придется повысить боевую готовность, особенно средств ПВО, отдельных дежурных сил, и организовать устойчивое слежение за этими кораблями", - сказал адмирал.

"Что-то они зачастили в Черное море. Перебор уже от этого учащенного присутствия. Они соблюдают конвенцию Монтрё, но никогда такой активности кораблей нечерноморских стран не было, даже в советское время", - сказал Комоедов.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что российские военные внимательно проследят за подготовкой и проведением крупных военных учений Sea Breeze на Украине с привлечением сил НАТО. По его данным, в данном учении будет задействовано около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники. Конашенков тогда заявил, что учение Sea Breeze по факту не будет морским и выходит далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря. Маневры Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля.

Великобритания Черное море Минобороны РФ

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