Минобороны РФ сочло опасными действия эсминца Британии в Черном море

Это грубое нарушение конвенции ООН по морскому праву, заявили в Москве

Эсминец ВМС Великобритании "Дефендер". Архивное фото. Фото: Elif Ozturk Ozgoncu/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что расценивает действия эсминца ВМС Великобритании "Дефендер" в Черном море как грубое нарушение конвенции ООН и призывает британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа военного корабля.

"Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца "Дефендер" для недопущения подобных инцидентов в будущем", - заявили в военном ведомстве в среду.

В Минобороны РФ также сообщили, что британскому военному атташе в Москве, который сегодня был вызван в российское военное ведомство, было объявлено о нарушении "Дефендером" госграницы России. "Британской стороне указано, что действующий в северо-западной части Черного моря эсминец Великобритании "Дефендер" сегодня нарушил государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент, углубившись на три километра", - заявили в Минобороны.

В российском военном ведомстве также подчеркнули, что предупредительная стрельба по курсу движения британского корабля велась. "Эсминец был предварительно предупрежден о возможном применении оружия в случае продолжения незаконного нахождения в территориальных водах РФ", - заявили в Минобороны.

"Экипаж британского эсминца не реагировал на явные сигналы предупреждения в соответствии с морским правом, в связи с чем российский сторожевой корабль был вынужден выполнить предупредительную стрельбу. В целях дополнительного предостережения российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу британского эсминца", - сообщили в министерстве.

Между тем в Лондоне заявили, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца "Дефендер" в Черном море вблизи Крыма.

"Никаких выстрелов по кораблю "Дефендер" не было, и мы не признаем, что на пути его следования проводилось бомбометание", - говорится в заявлении министерства обороны Великобритании в твиттере.

Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который вошел в территориальные воды РФ в Черном море в районе мыса Фиолент. Как заявили в военном ведомстве, сначала предупредительную стрельбу открыл пограничный сторожевой корабль, затем самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского корабля.

После этого "Дефендер" покинул территориальные воды РФ, отметили в Минобороны.