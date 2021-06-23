Россельхознадзор с 25 июня запрещает ввоз кормов из Польши

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 25 июня запрещает ввоз кормов и кормовых добавок из Польши.

Это решение принято из-за неудовлетворительных результатов инспекции, проведенной специалистами Россельхознадзора с 8 по 16 июня.

"В ходе оценки работы польских предприятий по производству кормов и кормовых добавок обнаружены нарушения, а также выявлен неэффективный подход к контролю со стороны государственной ветеринарной службы, который ставит под сомнение безопасность экспортируемой в Россию продукции", - говорится в сообщении.

В частности, компетентное ведомство Польши не проверяет компании, экспортирующие в РФ корма и кормовые добавки, на соответствие требованиям ЕАЭС. Выполнение требований законодательства Евросоюза проверяется нерегулярно с формальным подходом к инспекционному процессу.

Кроме того, выявлено отсутствие контроля за поступающим в страну сырьем для изготовления кормовых продуктов из других стран ЕС, что делает невозможным их прослеживаемость. "Сырье на перерабатывающие предприятия поступает с коммерческими документами, а не с ветеринарными сертификатами, в результате не подтверждается эпизоотическое благополучие местности, где оно было произведено, по особо опасным болезням животных, - уточняется в сообщении. - В документах не указывается необходимая для подтверждения безопасности продукции информация, в том числе касающаяся использования лекарственных препаратов и ГМ-организмов".

В ходе инспекции также обнаружены серьезные недостатки лабораторного контроля. Так, исследования сырья и готовой продукции, экспортируемой в Россию, проводятся только на микробиологические показатели (сальмонелла). Нет проверок на стимуляторы роста мышечной массы животных, тяжелые металлы, микотоксины, антибиотики, пестициды, нитриты, афлотоксины и нитраты. Выявлен и недостаточно эффективный контроль за использованием ГМО при их производстве.

Вопрос об отмене ограничений будет рассмотрен после предоставления польской стороной материалов и комментариев по всем выявленным нарушениям в полном объеме, сообщает Россельхознадзор.