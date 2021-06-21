Россельхознадзор запретил ввоз кормов и кормовых добавок из Чехии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 21 июня запрещает поставки кормов и кормовых добавок из Чехии.

Как сообщает служба, такое решение принято на основании неудовлетворительных результатов инспекции чешских предприятий, имеющих право на поставки кормов и кормовых добавок в Россию. Инспекции прошли с 31 мая по 4 июня этого года и были направлены на подтверждение гарантий, ранее принятых от государственной ветеринарной службы Чехии, о соответствии предприятий требованиям ЕАЭС.

"Кроме того, основанием для ограничений послужил анализ материалов о системе контроля безопасности производства этой продукции, который вызывал ряд серьезных вопросов относительно ее функционирования", - говорится в сообщении.

В ходе совместной работы с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии Россельхознадзор выявил, что компетентный орган Чехии не проводит систематические проверки предприятий, экспортирующих корма и кормовые добавки в ЕАЭС. Выпускаемая продукция также не соответствует требованиям ЕАЭС. Чешская сторона также не проводит полноценные расследования по фактам выявленных несоответствий, план государственного лабораторного мониторинга не охватывает весь спектр необходимых показателей безопасности.

Вопрос об отмене ограничений будет рассмотрен после предоставления чешской стороной материалов и комментариев по всем выявленным нарушениям в полном объеме, уточняет Россельхознадзор.