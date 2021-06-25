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РФ позволила 3 месяца ввозить кормовые добавки и витамины из Германии и Нидерландов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 25 июня на три месяца разрешил ввоз кормовых добавок и ветеринарных витаминов с ряда предприятий из Германии и Нидерландов. Но в целом служба считает, что на фоне ухудшения эпизоотической ситуации в Евросоюзе в ряде европейских стран серьезно снижен уровень государственного контроля за кормами и кормовыми добавками, экспортируемыми в Россию.

Как сообщает Россельхознадзор, продукция, поступающая с разрешенных предприятий, будет подвергаться усиленному лабораторному мониторингу.

"За этот период ветеринарным службам данных стран будет предоставлена возможность подготовить и направить в Россельхознадзор запрашиваемую информацию, подтверждающую выполнение требований ЕАЭС, в том числе касающихся прослеживаемости сырья и продукции растительного и животного происхождения", - говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем Россельхознадзор сообщает об ухудшении эпизоотической ситуации в ЕС и серьезном снижении уровня государственного контроля за кормами и кормовыми добавками, отправляемыми в РФ. Так, с начала 2021 года в странах ЕС было зарегистрировано 7 182 вспышки африканской чумы свиней, в том числе в Венгрии - 2 222, Польше - 1 608, Румынии - 1 198, Словакии - 1 083, Германии - 711. В 23 странах ЕС за этот же период было выявлено порядка 1 тыс. очагов высокопатогенного гриппа птиц.

"Вместе с тем, решение о допуске из этих стран кормов и кормовых добавок принималось в то время, когда эти болезни животных не имели столь широкого распространения. В связи с изменившимся уровнем биологического риска ветеринарные службы европейских стран должны были значительно скорректировать свои подходы к контролю, в первую очередь, обеспечив прослеживаемость продукции. Однако инспекции Россельхознадзора подтвердили, что на государственном уровне в европейских странах не отслеживается происхождение и перемещение сырья, из которого изготавливаются кормовые продукты, и не контролируются температурные режимы их производства", - констатирует Росселхознадзор.

Кроме того, проверки показали, что ветеринарные службы системно не контролируют содержание в кормах и кормовых добавках стимуляторов роста мышечной массы животных, тяжелых металлов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и ГМО. Этот факт также подтвержден результатами мониторинга Россельхознадзора ввозимых в Россию импортных кормов и кормовых добавок.

Особую обеспокоенность ведомства вызывает то, что зарубежные ветеринарные службы не контролируют продукцию, отправляемую в Россию, на соответствие требованиям законодательства РФ и ЕАЭС, а проверяют безопасность по своим внутренним нормам. Кроме того, выявлены факты экспорта ветеринарных витаминов с несоответствующим заявленному составом, в том числе вместо 95-100% указанных на этикетке действующих веществ в них содержалось всего от 10% до 50%.

В связи с этим Россельхознадзор за последнее время ограничил поставки кормов и кормовых добавок из ряда стран ЕС.

Россельхознадзор Германия Нидерланды

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